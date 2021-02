Message de colère du Real Madrid à Martin Odegaard après l’admission au transfert d’Arsenal

Martin Odegaard impressionne déjà à Arsenal après son transfert de prêt le mois dernier.

Mais son club parent, le Real Madrid, n’est pas très impressionné par les commentaires du Norvégien ce week-end sur son avenir.

Le Norvégien de 22 ans a rejoint les Gunners pour un accord temporaire jusqu’à la fin de la saison en janvier, au milieu de la frustration face au manque d’opportunités dans la capitale espagnole cette saison.

Et il a fait son premier départ en Premier League lors de la victoire du week-end 4-2 contre Leeds United.

Interviewé après le match par le Norvégien TV2, Odegaard a refusé d’exclure un changement permanent vers le nord de Londres.

Il a déclaré: «On ne sait jamais ce qui va se passer.

«Mais pour le moment, je me concentre simplement à faire de mon mieux cette saison et à aider l’équipe autant que possible.

«Ensuite, nous verrons ce qui se passe.»