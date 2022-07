Message de Brittney Griner pour sa femme lors de son procès en Russie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shuttrestock

Britney Griner avait des mots courts et doux d’encouragement à sa femme Cherelle alors qu’elle subit son procès pour possession de drogue en Russie. On a demandé à Brittney si elle avait un message pour sa femme de trois ans lors d’une interview avec ABC Nouvelles le mardi 26 juillet. Elle a simplement eu des encouragements, alors que sa femme s’apprête à devenir avocate. “Bonne chance pour l’examen du barreau”, a-t-elle déclaré.

En plus de lui souhaiter bonne chance au bar, Brittney a également montré une photo qu’elle a d’elle et de Cherelle dans sa cellule, en attendant le verdict de son procès. Le journaliste qui l’a interviewée lui a demandé comment elle allait alors qu’elle était en prison pour son procès, et elle a dit qu’elle “attendait patiemment” le résultat et qu’elle n’avait “aucune plainte”.

Brittney, 31 ans, risque 10 ans de prison en Russie pour possession de marijuana, après avoir été arrêtée en février. Elle a plaidé coupable de possession lorsque son procès a commencé plus tôt en juillet. L’équipe juridique de la star de la WNBA avait fait valoir qu’elle avait utilisé la marijuana à des fins médicales pour soulager la douleur subie au cours de sa carrière sportive, par Le New York Times. Ses avocats ont présenté une ordonnance médicale de marijuana de son médecin comme preuve.

Le procès de la basketteuse est devenu un sujet d’intérêt majeur, car elle a été arrêtée peu de temps avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Au fur et à mesure que son procès se poursuivait, elle a recueilli des tonnes de soutien aux États-Unis de la part de personnalités et d’athlètes majeurs, y compris des personnes comme James Lebron, qui s’est fait entendre dans la campagne “Free Brittney”. “Pendant plus de 100 jours, BG a été confrontée à des conditions inhumaines dans une prison russe et s’est vu refuser toute communication avec sa famille et ses proches. En tant qu’olympienne décorée et membre d’une communauté sportive mondiale d’élite, la détention de BG doit être résolue par respect pour le caractère sacré de tous les sports et pour tous les Américains voyageant à l’étranger », a-t-il écrit dans un message appelant à sa libération.

La femme de Brittney a également été incroyablement franche, appelant à la présidence Joe Biden faire tout ce qui est en son pouvoir pour la récupérer. « Il a ce pouvoir. Je suis juste comme, ‘Pourquoi ne l’utilisons-nous pas? Comme, de toute urgence, utilisez-le. Nous nous attendons à ce qu’il utilise son pouvoir pour le faire », a-t-elle déclaré. ESPN dans une interview en mai.