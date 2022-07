Message de Biden au Moyen-Orient : bonne nouvelle pour Israël, petits pas pour les Palestiniens

JERUSALEM – Le président Biden a adressé des messages contrastés aux Israéliens et aux Palestiniens vendredi avant de quitter Israël pour l’Arabie saoudite, annonçant de nouvelles étapes vers l’intégration israélienne au Moyen-Orient tout en avertissant les Palestiniens que ce n’était pas le moment de nouveaux pourparlers de paix pour mettre fin au conflit israélo-palestinien . M. Biden a commencé la journée en annonçant que l’Arabie saoudite, le pays arabe le plus puissant, autoriserait des vols directs vers et depuis Israël. Après des années de discussions clandestines dans les coulisses entre l’Arabie saoudite et Israël, cet accord était la première étape manifeste des Saoudiens pour créer une relation formelle. Salué par M. Biden comme “historique”, c’était le dernier signe de l’acceptation croissante d’Israël parmi les dirigeants arabes après des années d’isolement régional, alors que les craintes d’un Iran nucléaire – partagées à la fois par Israël et plusieurs dirigeants arabes sunnites – ont remplacé la solidarité arabe avec les Palestiniens.

Pour les Palestiniens, M. Biden a offert sympathie et financement, mais peu de perspectives à long terme. Lors d’une brève visite en Cisjordanie, il a annoncé plus de 300 millions de dollars pour les hôpitaux palestiniens et les réfugiés, dont une partie sous réserve de l’approbation du Congrès. Et il a rapporté qu’Israël avait accepté de donner aux Palestiniens un accès à Internet 4G, une décision non encore confirmée par Israël.