Message de Bescom aux consommateurs au milieu d’un problème technique

La Bangalore Electricity Supply Company Limited (Bescom) a rencontré un problème technique avec son système de paiement électronique. Elle demande à ses consommateurs de ne pas payer leurs factures d’électricité en ligne ce mois-ci. La passerelle de paiement numérique de l’entreprise montre à de nombreux consommateurs des montants bien plus élevés que les factures réelles lorsqu’ils ont essayé de payer les factures en ligne. Pour cette raison, il exhorte chacun à payer ses factures manuellement. Pendant ce temps, plusieurs consommateurs avaient mentionné que le montant incorrect s’affichait non seulement sur le portail Bescom, mais également sur d’autres applications de paiement.

La facture en ligne reçue par les consommateurs est quatre à cinq fois plus élevée que les montants mentionnés sur la facture qu’ils reçoivent manuellement. Cela a semé la confusion et la panique parmi eux. Cependant, cette erreur n’a pas seulement été constatée sur le portail de paiement électronique Bescom, mais également sur plusieurs autres passerelles de paiement électronique. Les consommateurs ont ajouté que s’ils pouvaient auparavant saisir le montant manuellement, ils ne pouvaient plus le faire.

Mahanthesh Bilagi, MD, Bescom, avait mentionné que la société observait ce problème technique depuis le 1er novembre. Ces problèmes techniques sont apparus en raison de problèmes avec le logiciel. Il a ajouté : « La transition du changement des services opérationnels d’Infosys vers Infinite Solutions aurait dû être un processus fluide, mais il y a quelques erreurs que nous essayons de corriger au plus tôt. Les citoyens trouvent ainsi des erreurs dans le montant de leur facture. Il a également déclaré que les consommateurs sont priés de ne pas payer les frais supplémentaires, mais le montant réel. Étant donné que beaucoup ne sont pas en mesure de payer la facture en ligne, la payer manuellement serait une meilleure option. Les consommateurs sont également priés de se plaindre de la différence de montants chez ‘1912’.

Pendant ce temps, les habitants de la ville ont également signalé qu’ils avaient récemment reçu un faux SMS disant que leur alimentation électrique serait coupée s’ils n’effectuaient pas un paiement urgent. Répondant au problème, les autorités de Bescom ont déclaré qu’il s’agissait d’une arnaque et ont conseillé aux consommateurs de ne pas tomber dans le panneau.

