Mikel Arteta a remercié les fans d’Arsenal pour une soirée «très spéciale» aux Emirats.

Les 2000 supporters admis ont acclamé leur équipe pour une victoire confortable et malgré le petit nombre, ils ont toujours créé une atmosphère incroyable.

Le patron des Gunners, Arteta, a déclaré: «C’était très spécial, nous en avions 2000, mais c’était comme beaucoup plus. Cela fait une énorme différence et merci à eux d’être venus et de soutenir l’équipe.

« Le club a fait un tel effort pour s’assurer qu’aujourd’hui tout a été mis en place de la bonne manière, alors j’espère que les fans ont passé une bonne nuit, ils ont été formidables pour nous.

«Les garçons ont montré beaucoup d’énergie et de caractère sur le terrain.

«Les garçons le voulaient. Je pouvais voir dès le début qu’ils le voulaient, ils ont été blessés par le match précédent, ils ont montré l’attitude et le désir nécessaires.

«Nous étions agressifs, nous voulions mettre le ballon dans la surface, nous nous sommes créés des occasions. Maintenant, nous en avons un autre dimanche.

L’homme du match Alexandre Lacazette a marqué un cri de 25 verges tandis que Pablo Mari, Eddie Nketiah et Emile Smith-Rowe étaient également sur la cible alors qu’Arsenal a submergé le Rapid Vienne pour enregistrer sa cinquième victoire consécutive dans la compétition.