Granit Xhaka serait entré dans l’affrontement d’Arsenal avec Chelsea samedi avec les mots de Mikel Arteta résonnant dans ses oreilles.

L’international suisse est revenu dans l’équipe des Gunners pour la première fois depuis qu’il avait purgé une suspension de trois matches pour son carton rouge lors de la défaite 1-0 à domicile contre Burnley plus tôt ce mois-ci.

Xhaka, peut-être contre le souhait de certains fans d’Arsenal, est retourné directement du côté des Gunners pour le choc contre les Blues et a marqué un superbe coup franc pour le porter 2-0 alors que les hôtes dominaient.

Mikel Arteta avait parlé de la discipline de Xhaka après le carton rouge de Burnley et, alors que certains le traînaient pour essayer, il a souligné l’engagement «maximum» que le milieu de terrain montre toujours au club.

« Il a [had a few rocky moments] et il n’est pas le seul « , a-t-il déclaré. » Il y a beaucoup de joueurs qui ont vécu des moments difficiles.

«Ce que je peux dire à propos de Granit, c’est que son professionnalisme et son engagement avec le club et avec ses coéquipiers sont au maximum.

« Il sait et nous savons qu’il a eu un moment où il l’a perdu et j’en connais la raison, mais ce que je ne peux pas faire, c’est simplement jeter tout ce qu’il a fait juste parce qu’il a fait une erreur.

« Nous avons tous commis des erreurs et je suis ici aussi pour protéger les joueurs quand je vois qu’ils le méritent et bien sûr, Granit est l’un d’entre eux pour la façon dont il aborde chaque séance d’entraînement et la façon dont il veut faire les choses dans le la bonne manière tout le temps et le professionnel qu’il est. «