La star de Love Island, Malin Andersson, a partagé un hommage sincère à sa petite fille décédée, Consy, décédée après avoir été prématurément en 2018.

La star de télé-réalité de 28 ans a écrit un message déchirant dicté à sa fille – qu’elle a accueillie avec l’ancien petit ami Tom Kemp.

Tragiquement, Consy est décédée un mois après sa naissance après que Malin ait accouché plusieurs semaines plus tôt le 23 décembre 2018 avec des médecins de l’hôpital Great Ormond St s’occupant du bébé.

Se rendant sur Instagram mercredi, Malin a partagé une photo de sa petite fille qui avait été connectée à des machines alors qu’elle se battait pour sa vie.

Malin a déversé son cœur, expliquant à quel point sa fille lui manque et comment elle continue de penser à elle chaque jour.







Elle a écrit: «Joyeux anniversaire bébé fille. Aujourd’hui, vous auriez eu 2 ans. Je me demande toujours comment tu aurais été … et à quoi tu aurais ressemblé.

«Auriez-vous eu la même personnalité insouciante que moi? Auriez-vous été obsédé par la lune et les étoiles, et l’amour du fromage et des olives … et des voitures de course. Je ne saurai jamais.

«Vous voyez que la douleur de perdre un enfant n’est jamais vraiment plus facile, vous apprenez en quelque sorte à gérer la douleur persistante.







« La douleur devient une partie de qui vous êtes – une extension de votre personnalité en quelque sorte. En deux ans de perte de Consy, je peux affirmer que j’ai parcouru un long chemin.

«J’ai vu des choses en HD – une pure clarté et j’ai évolué d’une manière que je n’aurais jamais cru possible.

«J’ai utilisé la souffrance que j’ai endurée pour me pousser à continuer… à m’assurer que ma petite fille, ma mère et mon père seraient fiers de moi. Même si cela n’a pas été facile… Je regarde toujours cette photo – ceux yeux brun foncé.

«Le jour où j’ai accouché et à quel point j’étais sûr qu’elle survivrait. Mon processus de deuil a été rendu difficile à cause de la toxicité dans laquelle j’étais, et je peux maintenant voir pourquoi il m’a fallu un certain temps pour traiter sa perte.







« La vie n’est pas toujours fluide – en fait, nous savons tous qu’elle peut être très loin de… mais nous devons faire ce qu’il y a de mieux pour nous-mêmes. Notre propre santé mentale est une priorité – et je ferai tout pour m’assurer que mon esprit est en forme.

«Si vous souffrez, souffrez encore, êtes en deuil – commencez par vous mettre en premier et commencez le chemin de guérison que vous devriez entreprendre.

«Supprimez toute personne qui vous empêche d’être votre vrai moi authentique et faites de vous-même une priorité. Personne d’autre ne le fera. Désir que tu sois dans mes bras petit .. jusqu’à ce que nous nous revoyions. 23/12 / 18-22 / 01/19 @sandscharity. »

Le MailOnline affirme que Malin a depuis quitté le Royaume-Uni pour passer du temps à Dubaï et recueillir ses pensées.







Dans une autre mise à jour, Malin a révélé qu’elle restait optimiste pour l’avenir, partageant des clichés d’elle-même en maillot de bain au soleil, écrivant: «Et elle rebondit à chaque fois. Se tenir debout et trouver de la gratitude dans tout ce qu’elle affronte.

«Tout ira bien à la fin; si ça ne va pas, ce n’est pas la fin… »

Malin a également partagé un podcast pour les fans et ceux qui ont du mal à faire face au chagrin en ligne – avec un épisode intitulé Grief at Christmas de son podcast Battles.

S’adressant à son voyage, elle a également dit aux fans: « Voyager seule. Pour m’échapper, être seule. Avancez rapidement l’anniversaire de Consy, Noël et priez pour une année plus agréable. »