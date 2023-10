Mesh Bio obtient un financement pour affiner le moteur de jumeau numérique

La startup singapourienne Mesh Bio a reçu un financement non divulgué d’East Ventures pour l’aider dans son expansion régionale.

L’entreprise travaille actuellement sur une solution de jumeau numérique pour gérer l’augmentation des cas de maladies chroniques, en particulier en Asie du Sud-Est, où 62 % de tous les décès dans la région sont dus à des maladies non transmissibles. La plateforme d’intelligence médicale DARA de Mesh Bio fournit des données multidimensionnelles sur les patients en temps quasi réel. Il fournit également des analyses prédictives pour identifier les patients à risque de maladies chroniques.

Son nouveau financement contribuera à développer davantage son moteur de jumeau numérique et à étendre ses services en Asie du Sud-Est, principalement en Indonésie, en Malaisie et aux Philippines.

DeepTek obtient 510(k) pour sa solution AI CXR

DeepTek Medical Imaging, d’Inde, a obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA des États-Unis pour sa solution de radiographie pulmonaire AI.

Son analyseur CXR utilise l’apprentissage profond pour identifier, catégoriser et mettre en évidence automatiquement les anomalies, notamment les pathologies pulmonaires, pleurales et cardiaques, ainsi que les corps et matériels étrangers, dans les radiographies pulmonaires. La technologie peut aider à réduire la charge de travail des radiologues de 30 à 50 %, affirme Co-fondateur de DeepTek Dr Amit Kharat dans un communiqué.

Il s’agit de la deuxième autorisation 510(k) de DeepTek après celles accordées pour sa solution de gestion des flux de travail en radiologie. Augmento plus tôt en mai.

Halodoc s’attaque au marché naissant du DIV en Indonésie

La plateforme de télésanté Halodoc a conclu un accord de coopération stratégique avec l’organisation des sciences de la vie Fapon pour développer conjointement le marché naissant du diagnostic in vitro en Indonésie.

Dans le cadre de leur partenariat, ils créeront une coentreprise qui fournira des solutions IVD. Fapon partagera ses deux décennies d’expérience dans le développement de solutions technologiques pour soutenir Halodoc dans la recherche et la fabrication locales de DIV. Cette dernière tirera parti de ses réseaux et de ses connexions industrielles pour accélérer l’introduction des solutions DIV sur le marché.

Cette collaboration intervient alors que la demande de produits, technologies et services DIV augmente de plus en plus en Indonésie.

Docquity Jobs s’étend en Indonésie et aux Philippines

Docquity, un réseau de professionnels de la santé d’Asie du Sud-Est, a étendu son portail d’emploi en ligne à l’échelle régionale à l’Indonésie et aux Philippines.

Lancé pour la première fois en 2022 en Malaisie, Docquity Jobs compte désormais environ 400 employeurs et environ 6 000 visites organiques mensuelles en moyenne de professionnels de la santé à la recherche d’un emploi.