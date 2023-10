La saison dernière, l’équipe féminine de basket-ball Virginia Tech de Kenny Brooks a terminé sa campagne 2022-23 comme l’une des meilleures du pays, alors que la centre Elizabeth Kitley, la garde Georgia Amoore et l’attaquant Taylor Soule ont mené les Hokies à un titre de tournoi ACC et à leur première finale. Quatre terminent en histoire scolaire. Si l’on en croit les évaluations de pré-saison faites par les médias, les Hokies sont prêts à revenir en arrière.

Après avoir terminé la saison dernière au 4e rang du sondage AP Top 25 sur le basketball féminin, les Hokies se retrouvent dans le top 10 alors qu’ils se préparent à commencer la saison régulière en tant qu’équipe de pré-saison n°8 dans le pays.

La huitième place des Hokies est en tête de leur classement de pré-saison de l’année dernière (n°13) et devient le classement de pré-saison le plus élevé que l’équipe ait jamais reçu. Virginia Tech devait également terminer première du classement ACC par la conférence. Panneau du ruban bleu.

La saison dernière, Kitley a reçu le titre de Joueur de l’année de l’ACC pour la deuxième saison consécutive et a été nommé Deuxième équipe All-American AP, première équipe All-ACC et équipe défensive All-ACC.

“Je pense qu’à la même époque l’année dernière, j’étais genre, 50/50, ne sachant pas ce que je voulais faire, mais plus le temps passait dans la saison et plus je voyais à quel point j’avais de la chance d’être à l’endroit où je suis, il est vraiment devenu clair qu’une autre année ici me serait bénéfique et serait la meilleure pour moi », a déclaré Kitley lors d’une conférence de presse le 24 octobre dans le cadre de la Journée des médias de l’ACC à Charlotte. “Et juste l’opportunité de jouer avec Georgia et d’être entraîné par l’entraîneur Brooks et de jouer avec Cayla et de jouer devant Hokie Nation tous les soirs, c’est tellement amusant et une si belle opportunité qui, je pense, me bénéficiera à long terme, le basket-ball et en dehors du terrain.

Cette saison, le centre d’études supérieures a été nommé le Joueur de l’année en pré-saison de l’ACC et a fait partie de l’équipe AP Preseason All-America et est sur la liste de surveillance du prix Lisa Leslie 2024 pour le meilleur centre du basket-ball universitaire féminin.

L’homologue vedette de Kitley, Amoore, a également reçu des éloges lors de la pré-saison après une saison record qui l’a vue réaliser 118 triples, un nouveau record scolaire. Amoore a également reçu une sélection au équipe de pré-saison entièrement ACCa obtenu une mention honorable entièrement américaine et figure également sur le Liste de surveillance du Prix Nancy Lieberman.

Cayla King complète le trio de retour.

King, un étudiant diplômé, se classe actuellement quatrième de tous les temps en panier à trois pointsest inscrit dans l’histoire du programme avec 225 et, après une saison de 297 points, est en passe de devenir la 31e basketteuse féminine de Virginia Tech à marquer 1 000 points ou plus en carrière.

L’équipe féminine de basket-ball de Virginia Tech dévoilera ses bannières de champion de l’ACC et du Final Four et accueillera High Point au Cassell Coliseum pour commencer la saison le lundi 6 novembre à 17 h. Les fans pourront regarder le match sur le réseau ACC et l’écouter. Hot 100.7 (WVHK) dans la New River Valley ou en ligne sur hokiesports.com et l’application HokieSports.