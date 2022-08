Mesdames et Messieurs, faites attention à l’annonce hilarante en punjabi de ce capitaine IndiGo

Nous tombons souvent sur des vidéos de pilotes interagissant avec des passagers sur les plateformes de médias sociaux, alors que certaines font chaud au cœur, d’autres nous font rire. Un nouveau clip devient viral sur Twitter après qu’un utilisateur nommé Danvir Singh a partagé une vidéo hilarante de l’annonce en vol d’un pilote IndiGo. Le commandant de bord du vol Bangaluru-Chandigarh a charmé les passagers à bord en donnant une adresse en vol en punjabi et en anglais.

Dans la vidéo, on peut entendre le capitaine dire que les personnes assises sur le côté gauche peuvent montrer leurs talents de photographe, et les personnes assises sur le côté droit de l’avion verraient pendant ce temps la vue aérienne d’Hyderabad.

Il a continué plus loin en punjabi et a déclaré qu’au fur et à mesure qu’ils passeraient, les passagers de gauche pourraient voir Jaipur, tandis que l’autre côté pourrait voir Bhopal. Il a également mentionné de manière hilarante que les passagers assis sur les sièges du couloir ne peuvent rien faire et se regarder à gauche et à droite. “Ceux qui sont assis sur les sièges du couloir, on ne peut pas faire grand-chose, tourner à gauche et à droite et se regarder, n’est-ce pas?” La déclaration a fait rire les voyageurs. Il a ajouté : « La leçon apprise, c’est quoi ? Prenez un siège près de la fenêtre.

Le capitaine a également fait une mention spéciale des officiers de l’armée et des vétérans voyageant avec eux. Il a également exhorté les passagers à bord à porter le masque en raison du COVID-19.

Il a ensuite exhorté les voyageurs à rester assis pendant l’atterrissage de l’avion et a assuré que les bagages dans l’avion resteraient en sécurité. Après l’annonce spéciale, des applaudissements ont été donnés au pilote pour sa créativité. L’utilisateur de Twitter a écrit avec justesse la légende de la vidéo qui disait: “Quelques conseils du capitaine dans un mélange d’anglais punjabi aux passagers du vol Bangalore à Chandigarh.”

Les personnes qui ont voyagé avec lui sur le même vol ou qui ont voyagé avec lui plus tôt ont versé des compliments dans la section des commentaires. L’un d’eux a écrit: “Oh wow !! J’ai aussi volé avec ce même monsieur à Chandigarh. J’apprécie grandement le geste aimable du capitaine pour nos soldats indiens… » Un autre utilisateur a confirmé et a déclaré : « Oui, il fait une annonce comme celle-ci. J’ai également volé dans l’un des vols commandés par lui.

Un autre utilisateur a écrit: «Avant-hier, j’ai voyagé avec ce pilote de Kolkata à Delhi et il a fait une blague sur les 20 ans de son mariage. Mec marrant.”

L’un des utilisateurs du site de micro-blogging a également déclaré qu’il aimerait un jour voler avec le pilote. « Une pointe d’humour aide toujours à détendre l’atmosphère. Bravo Capitaine. J’aimerais voler avec vous un jour », a-t-il écrit.

La vidéo a recueilli plus de 47 000 vues et compte toujours.

