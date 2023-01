Mes voisins sont un cauchemar et font de ma vie une misère... ils ont même volé ma sonnette - mais la police s'en moque

Une maman de trois enfants dit qu’elle est terrorisée par des voisins cauchemardesques qui font de sa vie une misère – et la police s’en moque.

Le gang de voyous masqués a à plusieurs reprises donné des coups de pied à la porte d’entrée de Rachel Cowling, brisé sa voiture et même menacé de tuer ses enfants, affirme-t-elle.

Rachel Cowling dit qu’elle et ses enfants, dont Eliza, cinq ans, sont terrorisés par leurs voisins Crédit : NB PRESS LTD

La maman de trois enfants dit que les voyous lui font de la vie une misère Crédit : NB PRESS LTD

Le parent, qui n’a emménagé dans son appartement du West Yorkshire qu’en octobre, a déclaré que l’épreuve avait transformé sa pause festive en un “film d’horreur”.

Sa fille de cinq ans et son fils de 13 ans vivent dans la peur alors que la foule traîne dans les couloirs et dans les escaliers.

Heureusement, son fils aîné, 18 ans, vit avec sa grand-mère et a donc évité le traumatisme.

Rachel a dit qu’il peut y avoir de 20 à 30 adolescents et adultes qui traînent autour de la propriété Baildon à tout moment.

Et elle a dit que la dernière horreur a vu un petit groupe d’entre eux prendre d’assaut son immeuble.

Elle se souvient : “C’est là que le vrai cauchemar a commencé.

“Notre maison a subi des attaques prolongées.

“Après une nuit à jouer de la musique très fort, ils ont menacé de nous tuer tous les deux.

“Ce qui s’est passé cette nuit-là ressemblait à quelque chose d’un film d’horreur.

“Je n’ai jamais rien connu de tel.”

La misère aurait commencé lorsqu’un gang masqué a pulvérisé de la peinture sur une caméra vers 19h30.

Ils sont revenus vers 22h15 lorsqu’un homme a essayé de retirer complètement l’appareil.

Quelques minutes plus tard, les pare-brise avant et arrière de la Nissan Almera noire de Rachel ont été brisés en morceaux, a-t-elle déclaré.

“C’était terrifiant”, a ajouté la mère.

“Je me suis assis sur mon canapé avec une hache, m’attendant à ce qu’ils fassent irruption et me tuent. C’était tellement éprouvant pour les nerfs.”

Rachel s’est sentie obligée d’éloigner ses enfants de la région pour Noël au cas où les choses dégénéreraient.

Mais quelques jours après son retour, elle a fait face à un chaos supplémentaire lorsque le groupe impitoyable aurait désactivé sa sonnette Ring à 2 heures du matin le soir du Nouvel An.

Ils menaçaient apparemment le frère de Rachel, qui est aveugle, avant que la police n’arrive.

Je me suis assis sur mon canapé avec une hache, m’attendant à ce qu’ils fassent irruption et me tuent. Rachel Cowlin

Elle a dit: “C’est affreux. Je vis dans un cauchemar.

“C’est comme un rêve ou quelque chose d’un film d’horreur.

“Je n’ai jamais connu un domaine comme celui-ci.

“C’est comme une jungle ici. Avant cela, je pensais que Baildon était gentil.”

Rachel a déclaré que les flics ont mis deux heures et demie à répondre à son appel avant Noël et affirme que les agents ne prennent souvent pas ses craintes au sérieux.

Elle a déclaré: “Je crois que je suis en danger, mais ils disent que je ne le suis pas parce que j’ai une caméra dans ma sonnette Ring.

“C’est de la folie absolue, je viens de me faire passer de pilier en poste.

“La police dit que c’est le conseil, l’association de logement dit que c’est le conseil, et le conseil dit qu’ils ont besoin d’une recommandation de la police.”

Rachel, qui prend des médicaments immunosuppresseurs, a tenté de demander un hébergement d’urgence, mais sans succès jusqu’à présent.

Elle craint que le stress n’affecte sa santé physique et mentale car elle est “mal depuis des semaines”.

Un porte-parole de la police du West Yorkshire a déclaré: “Les dommages criminels et le harcèlement ne seront pas tolérés et la victime a été assurée que ces affaires feront l’objet d’une enquête approfondie.

“Quiconque peut aider est prié de contacter l’équipe de police du quartier de Shipley au 101 ou par e-mail.”

L’association de logement Incommunities, qui gère les appartements, a déclaré: “Nous sommes conscients des problèmes de comportement antisocial en cours à Southcliffe Way, Baildon, et travaillons avec la police locale pour les résoudre.

“Nous prenons au sérieux tous les signalements de comportement antisocial et encourageons nos clients à nous contacter pour signaler un tel comportement, car nous pensons que chacun doit se sentir à l’aise et en sécurité chez lui.

“Tout acte criminel doit être signalé à la police pour un suivi en première instance.”

Les loubards ont gâché la période des fêtes de la famille, dit Rachel Crédit : NB PRESS LTD

Elle affirme que le groupe a brisé la vitre arrière de sa voiture Crédit : NB PRESS LTD

La mère dit que la police ne prend pas ses préoccupations au sérieux Crédit : NB PRESS LTD