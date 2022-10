Mes voisins sont furieux contre mon projet de construire deux nouvelles maisons dans ma cour – je m’en fous

UN PROPRIÉTAIRE qui envisage de construire deux nouvelles maisons dans son jardin a balayé l’indignation de ses voisins.

Le développeur provocateur Garry Wicks, 54 ans, a élaboré le plan controversé après avoir acheté la maison de son voisin âgé lorsqu’elle est entrée en soins.

Garry Wicks, 54 ans, envisage de construire deux nouvelles maisons dans son jardin Crédit: Service de presse d’East Anglia

Garry a assez d’espace pour construire deux maisons adjacentes

Russell Jordan a déclaré que le plan était « franchement ridicule » Crédit: Service de presse d’East Anglia

Garry a eu suffisamment d’espace pour construire des maisons adjacentes au bout des jardins de ses deux propriétés voisines à Ipswich, Suffolk.

Mais les habitants ont critiqué la proposition “ridicule”, qui, selon eux, leur enlèvera des places de stationnement et les forcera à se garer “à des kilomètres” de chez eux.

Les plans pour les deux maisons de deux chambres les verraient construits avec des bordures abandonnées sur Copleston Road, à proximité, que les voisins ne pourraient pas garer devant – emportant de la valeur sur le stationnement dans la rue.

Mais Gary – qui dirige une entreprise de pêche à charte en plus d’être un constructeur – a fustigé: “Je ne vois pas quel est le problème.”

Il a déclaré au Sun: “Je veux construire deux maisons de démarrage. Nous entendons toujours dire que des endroits comme celui-ci sont rares.

“Je pense que les deux bordures abandonnées vont signifier que Copleston Road perd environ une place et demie de stationnement.

“Il n’y a pas de restrictions de stationnement ici et il n’y a généralement pas beaucoup de monde, donc je ne vois pas vraiment de problème de stationnement.

“Je pourrais vendre ma maison existante et emménager dans celle d’à côté. Je ne sais pas encore.

“Si j’obtenais un permis de construire, je mettrais les nouvelles maisons sur le marché.

“Mais ça ne veut pas dire que je ferais n’importe quoi tout de suite.”

M. Wicks a déclaré que la critique de ses plans était injuste.

Il a déjà démoli la vieille haie de son voisin le long de Copleston Road pour ouvrir le terrain sur lequel il veut construire en prévision de l’obtention du permis d’urbanisme.

« Copleston Road est une voie sans issue. Nous avons l’école en bas, mais c’est clôturé, donc ce ne sont que les résidents qui descendent ici en voiture.”

L’ingénieur civil Russell Jordan, 41 ans – qui a récemment emménagé à Copleston Road avec sa femme Joanna, 38 ans, et leurs trois enfants – a déclaré que le plan de Garry était « franchement ridicule ».

Il a déclaré au Sun: “La raison principale est qu’il nous sera plus difficile de garer nos voitures sur notre propre route.

«Les plans des nouvelles maisons incluent des bordures abaissées afin que les nouvelles personnes puissent se rendre dans leurs allées.

« Cela signifie que nous ne pourrons pas garer nos voitures devant, et des places de stationnement sur la route seront perdues.

« En fait, je n’ai rien contre la construction de maisons, mais nous nous garons généralement dans la rue là-bas – et les espaces que nous utilisons vont être perdus.

« Cela ne me dérangerait pas tellement, mais le propriétaire précédent de notre maison s’est fait dire par le conseil qu’ils ne pouvaient pas avoir de bordure abaissée pour le stationnement hors rue.

«Il semble donc que nous ne pourrions pas l’obtenir.

«D’autres voisins ont entendu la même chose – alors pourquoi ces nouvelles maisons devraient-elles être autorisées.

“Nous avons deux voitures, mais même si nous n’en avions qu’une, nous aurions encore du mal à trouver un endroit où nous garer.

“Cela signifiera probablement que nous devrons nous garer à des kilomètres de chez nous.”

Russell a ajouté dans une lettre d’objection au Conseil d’Ipswich : “Je m’oppose fermement à cette candidature.

« Le stationnement sur Copleston Road est déjà extrêmement difficile. Cela ne fera qu’aggraver le problème.

“Lorsque nous avons acheté cette maison, l’ancien propriétaire m’a dit que nous ne pouvions pas laisser tomber de trottoir.

“Si telle est la décision, alors d’accord, mais laisser passer cette proposition avec deux bordures abandonnées est franchement ridicule.

“Si ceux qui se sont vu refuser des bordures abandonnées dans les environs étaient autorisés à les avoir, cela pourrait contribuer à traiter les objections.”

MAUVAIS COMPLOT

Un autre résident a ajouté: «Le stationnement est déjà un cauchemar sur notre route, donc l’idée que plus de logements soient coincés et la possibilité de quatre voitures de plus et de perdre des espaces précieux est tout simplement folle.

“J’ai la chance d’avoir un parking hors route, mais à cause du manque de places de stationnement disponibles, les gens se garent constamment sur mon trottoir abaissé.”

Un troisième local a souligné que Copleston Road est déjà encombré de voitures garées par des parents qui viennent chercher des enfants dans une école voisine.

De plus, le personnel du parc de l’hôpital d’Ipswich à proximité dans la rue dans le but d’éviter les frais de stationnement sur place.

Un voisin de M. Wicks – qui a demandé à ne pas être nommé – a décrit les plans des deux nouvelles maisons comme “un surdéveloppement de ce terrain”.

Il a ajouté: «Lesdites parcelles par propriété ne fourniront pas un parking suffisant et déborderont probablement sur Copleston Road.

«Les bordures de dénivellation proposées obligeront les véhicules à chercher un autre parking sur Copleston Road ou Britannia Road.

« Ces deux routes sont déjà très encombrées par les véhicules des maisons environnantes.

«Les fenêtres du premier étage à l’arrière des deux propriétés surplombent ma propriété et ont donc un impact sur et envahissent ma vie privée.

“Ce terrain conviendrait parfaitement à un bungalow unifamilial, qui serait très recherché et plus approprié – et aurait moins d’impact sur les propriétés voisines et le stationnement dans la rue.”

Le conseil d’Ipswich doit encore statuer sur ses plans.

Garry veut construire deux maisons sur le terrain Crédit: Service de presse d’East Anglia