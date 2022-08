Mes voisins sont furieux contre moi après que j’ai accidentellement TONDU leur pelouse – maintenant ils essaient de me faire expulser

Les voisins d’UNE FEMME étaient furieux après que son mari ait accidentellement tondu leur pelouse – et ils essaient maintenant de les faire expulser.

Après un quart de travail fatigant de 12 heures, son mari a finalement pris une pause sous la pluie assez longtemps pour tondre leur jardin.

Les voisins d’une utilisatrice de Reddit ont été furieux après que son mari ait accidentellement tondu leur pelouse

Mais il a fini par couper la pelouse de certains de leurs voisins parce que les marqueurs de propriété étaient cassés ou déplacés.

Et bien que cela ressemble à une simple erreur, cela a rapidement dégénéré en leurs voisins contactant le gestionnaire immobilier, ce qui pourrait entraîner une expulsion.

Publiant sur le site de médias sociaux populaire Reddit, elle a partagé son histoire unique dans le but d’exprimer ses pensées et de trouver des conseils judicieux.

L’utilisateur, qui s’appelle Normal Lime, a déclaré : “Je n’ai rien remarqué jusqu’à ce que le gestionnaire immobilier m’envoie un message.”

L’affiche a également admis que son mari “en avait tondu une bonne partie” et lui avait dit “qu’il était épuisé après le travail”.

Lime a contesté le fait que leurs voisins n’aient pas pris la peine d’essayer de leur parler de ce qui semble un accident si inoffensif avant d’impliquer le directeur.

Le Redditor a ajouté que leur famille “était ici depuis plus d’une décennie” sans problème jusqu’au nouveau propriétaire.

Elle a ajouté: “Mon truc cependant, s’ils nous avaient fait la même chose, j’aurais soit laissé tomber car cela ne s’était jamais produit auparavant.

“Ou j’aurais dit quelque chose au voisin avant de me plaindre et peut-être que quelqu’un serait poussé vers des expulsions avec des plaintes. Les voisins ne sont plus si gentils.”

Les utilisateurs de Reddit n’ont pas tardé à se joindre à la conversation et certains ont été étonnés que les gens puissent être si contrariés par une bonne mort.

L’un d’eux a commenté : “Attendez, mais tondre la pelouse de votre voisin n’est-il pas considéré comme quelque chose de bien ?? Est-ce que les gens sont si nuls de nos jours ??”

Et un autre utilisateur qui a fait face à une situation similaire a déclaré: “J’ai remarqué que la pelouse de mon voisin était très longue pendant qu’ils étaient loin dans le Nord.

J’ai sauté sur mon vélo et je suis allé là-bas et j’ai filé et tout fauché pour eux.”

Lime a également ajouté que ce n’était pas la première plainte soulevée par ces voisins spécifiques.

L’utilisateur de Reddit a déclaré: “Nous avons également entendu parler d’autres plaintes de ces voisins spécifiques, comme des personnes qui tentent de pénétrer par effraction dans leur maison avec eux ou sans eux à des moments étrangement spécifiques.

“Mon mari sort généralement pour fumer à ces moments-là et vous pouvez clairement voir toute leur propriété à partir de plusieurs endroits à l’intérieur et à l’extérieur de notre maison et pendant ces nuits, aucun d’entre nous n’a jamais vu ou entendu personne.”

Après avoir consulté d’autres voisins de la région, Lime affirme qu’ils “semblent être la raison pour laquelle quelques résidents de longue date essaient de s’éloigner”.

Cela survient après qu’une famille a révélé qu’elle risquait d’être expulsée après que des voisins se soient plaints d’avoir des perroquets jurons dans leur maison.