Mes voisins se sont plaints du fait que mes coqs étaient trop bruyants – maintenant le conseil dit que je devrais peut-être les TUER… Je suis dévasté

UNE FEMME a été dévastée après que le conseil a déclaré qu’elle pourrait devoir tuer ses propres coqs à la suite de plaintes concernant le bruit.

Jess Marson, 33 ans, a pu voir ses sept coqs chanter face à la côtelette après que les magistrats se soient prononcés contre elle.

Jess Marson, 33 ans, a reçu l’ordre de se débarrasser de ses coqs après une longue bataille judiciaire Crédit : Ben Lack

Les voisins se sont plaints après que les coqs les aient réveillés tôt le matin en chantant Crédit : YorkshireLive/MEN

Après trois comparutions devant des magistrats, Jess a été libéré sous condition de deux ans et a également été condamné à une amende de 1 000 £ à payer pour les frais de poursuite.

On entend souvent les oiseaux chanter tôt le matin depuis une petite exploitation sur un champ qui fait partie d’une ferme depuis plus d’un siècle.

Mais des voisins ont déclaré que le chant avait causé une nuisance pendant trois ans depuis la première plainte auprès du conseil de Kirklees dans le West Yorkshire en 2019.

En février, il a été signalé que Jess n’avait pas réussi à réduire les perturbations après avoir reçu une ordonnance de réduction du bruit.

Le conseil avait imposé l’ordre après que les habitants d’un village près de Huddersfield se soient plaints que le bruit affectait leur sommeil.

La conductrice de camion Jess a défendu ses animaux malgré les poursuites pour ne pas avoir réduit le bruit.

Mais elle a maintenant admis ne pas avoir respecté les avis de réduction du bruit et a signé un engagement à retirer les coqs, rapporte Mail Online.

Gary Leader et sa femme faisaient partie des résidents qui se sont plaints du chant des coqs, a déclaré un tribunal.

Le procureur Ian Mullarkey a déclaré au tribunal de première instance de Kirklees que le résident, M. Leader, vivait suffisamment près pour être dérangé par les animaux.

Mullarkey a déclaré: “Il s’est plaint que son sommeil était perturbé par le chant des coqs et affectait son sommeil et celui de sa femme.”

Le responsable de la santé environnementale du conseil s’est rendu au domicile de M. Leader à 5h30 du matin en avril.

Ils ont trouvé que le chant des coqs était “intrusif et à un niveau et une fréquence pour empêcher le sommeil et empêcher la personne moyenne de se rendormir”.

Mullarkey a ajouté: “M. Leader a déclaré que l’impact du chant et sa fréquence d’intrusion ont affecté sa qualité de vie et la jouissance de sa propriété.”

Après un certain nombre de visites répétées, les agents de santé environnementale ont entendu le chant des coqs à travers les fenêtres fermées des chambres.

À une occasion, cinq coqs ont pu être entendus chanter 34 fois en 13 minutes.

Et lors d’une autre visite tôt le matin, les coqs ont été entendus chanter 146 fois en 30 minutes, a déclaré M. Mullarkey au tribunal.

Jess a reçu une ordonnance de réduction du bruit, mais n’a fait aucun effort pour faire taire les oiseaux, ce qui l’a obligée à les retirer définitivement.

Mullarkey a déclaré: “Maintenant, Mlle Marson a accepté de s’engager à retirer les coqs de la terre dans les 28 jours et elle n’apportera ni n’aura plus de coqs sur la terre par la suite.”

Le président du banc, Benedetto Paolozzi, a déclaré à Jess: “Le conseil a commencé à dialoguer avec vous et à limiter le temps où les coqs dérangeaient les résidents.

“Vous ne vous êtes pas engagé auprès du conseil. Les coqs chantaient à une heure déraisonnable et à un niveau qui gâcherait le sommeil d’une personne normale et la jouissance de sa propre maison.”

Jess a répondu : « Je vais me débarrasser des coqs.

“J’ai quatre semaines pour leur trouver un foyer, mais tout le monde ne veut pas de coqs et si nécessaire, il faudra les euthanasier humainement. Je cherche quelqu’un pour leur donner un foyer.”

Ben Bell, atténuant, a déclaré que son client s’était présenté trois fois au tribunal et qu’il était “regrettable” qu’il ait fallu autant de temps pour “résoudre” la situation.

Grâce aux factures de justice, Jess s’est maintenant éloignée et réfléchit à l’avenir de tous ses animaux.

L’amoureux des animaux possède également une foule d’autres animaux, notamment des oies, des chèvres et un cochon de race ventru appelé Brian.