Mes voisins refusent d’arrêter leur chien ennuyeux qui aboie tout le temps alors j’ai déclenché une guerre – ma vengeance est vraiment mesquine

Une propriétaire FURIOUS a commencé une guerre avec son voisin de cauchemar après qu’ils aient refusé de contrôler les aboiements de leurs chiens.

Saphire Jess s’est rendue sur TikTok pour partager la vengeance mesquine mais hilarante qu’elle a prise sur la famille voisine.

La maman, d’Australie, a commencé la vidéo en partageant un clip d’elle assise devant sa maison au milieu de la nuit.

Un aboiement aigu peut être entendu en arrière-plan alors que la femme australienne frustrée roule des yeux.

Elle a écrit : « Quand le chien de ton voisin aboie de 17h à 3h du matin. condamner. jour.

« Garder les vôtres et ceux de vos voisins bébés et enfants éveillés TOUTE LA NUIT et cela commence à affecter la scolarité de votre fils. »

Elle a ensuite expliqué comment elle avait essayé de parler à ses voisins du racket, mais ils lui auraient dit que leur chien était vieux et qu’ils n’allaient pas essayer de l’arrêter.

« J’ai appelé le ranger… rien n’a été fait pendant six mois… », a-t-elle ajouté.

Cependant, lorsque ses autres voisins, qui s’étaient également plaints des aboiements, s’en allèrent, Saphire prit les choses en main.

Elle a ajouté que comme elle gardait la maison pour les quatre autres maisons environnantes, elle a installé un haut-parleur sur la clôture pour jouer de la musique.

La vidéo passe ensuite à un clip de Saphire berçant une paire de lunettes de soleil tout en se synchronisant sur les lèvres avec Who Let The Dogs Out de Baha Men dans son jardin.

Saphire a légendé le message: «Lorsque leur parler n’aide pas et que les autorités ne vous aideront pas, prenez-le en main.

« Parfois, le seul moyen est mesquin, qui est la Karen ? »

La vidéo a accumulé un méga 20,9k likes et plus de 800 commentaires de followers.

L’un d’eux a écrit: «En tant que propriétaire de chien, je vous soutiens pleinement dans cette démarche. Quiconque laisse son chien aboyer continuellement est un PROBLÈME. Prenez soin et dressez vos animaux de compagnie ».

Un autre a dit: « Je suis avec vous un avant-goût de leur propre médecine jour après jour ».

Un troisième a commenté : « C’est vraiment complètement inapproprié qu’ils n’arrêtent pas leur chien ».

Un autre a ajouté: « JE T’AIME !!!! TU ES MON NOUVEAU HÉROS !!!”

Saphire est connue par ses 1,2 000 abonnés pour avoir publié des sketchs sur la vie quotidienne et a amassé plus de 22,5 000 j’aime sur sa page dans son ensemble.

