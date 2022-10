Mes voisins ont posté une note horrifiante à travers ma porte lors d’une querelle à propos de mon chat – j’étais abasourdi

Une propriétaire de chat HORRIFIÉE s’est fait dire que son animal de compagnie “va disparaître” lors d’une dispute sur le comportement de son félin.

La menace était sur une note manuscrite postée à sa porte par son voisin alors que la querelle entre eux s’intensifiait.

La dispute a commencé quand le chat d’une femme s’est battu avec le félin d’un voisin Crédit : Getty

Cela a conduit à l’affichage de cette note sur sa porte Crédit : Reddit

Les ennuis ont commencé lorsque son chat a couru dans la cour du voisin et s’est battu avec leur moggy.

“J’étais mortifiée et désolée et j’ai immédiatement retiré la chatière de la porte arrière et remplacé la porte pour qu’elle ne puisse pas sortir”, a expliqué la femme, de Brisbane en Australie, dans un post Reddit.

Mais lorsqu’un commerçant a laissé la porte ouverte, son chat a réussi à ressortir, provoquant la note menaçante.

“Contrôlez vos animaux ou ils disparaîtront !”, lit-on dans la note.

Pour plus d’effet, il a été écrit sur une page d’information imprimée du conseil avec des sections surlignées sur la «propriété responsable d’un animal».

La femme a expliqué qu’elle gardait son animal de compagnie à l’intérieur autant que possible, mais que ses enfants avaient l’habitude de laisser les portes et les fenêtres ouvertes et que son animal de compagnie “sortait”.

Elle a dit que le chat du voisin est également à blâmer pour les problèmes.

“Leur chat a également été de notre côté de la route, donc c’est un peu pot d’appeler la bouilloire noire”, a déclaré le propriétaire.

«Les voisins qui se sont plaints à MOI ont des chiens géants agressifs qui sautent sur leur clôture et deviennent fous à chaque fois que quelqu’un passe devant et nous vivons en face d’un parc pour enfants.

“Oh et le chien de ma voisine d’à côté aboie toute la nuit à 3h du matin quand elle est de garde donc c’est juste toute une charge d’hypocrisie que je reçois des menaces.”

Ceux qui ont commenté le message étaient divisés, certains déplorant la menace et d’autres soulignant que les chats attaquent la faune.

“Les chats tuent pour le plaisir, ils ne tuent pas pour manger, et un chat peut décimer la faune locale”, a déclaré une personne.

“Garder les chats à l’intérieur est une chose depuis longtemps pour les gens qui savent à quel point les chats peuvent être destructeurs.”

Mais d’autres étaient plus sympathiques à sa situation difficile, l’un d’entre eux disant: «Les gens qui menacent de blesser des animaux ou qui les blessent sont de la racaille. Déchets humains littéraux. Pas d’excuses.

« Je pense que tu fais ce qu’il faut. Désolé que vous ayez dû vous en occuper, je serais mortifié si je recevais cette lettre.