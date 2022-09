Mes voisins nous ont porté plainte pour avoir arrosé nos PLANTES

Un propriétaire FUMING a critiqué son voisin cauchemardesque qui a porté plainte contre lui pour avoir « trop arrosé » ses plantes.

L’utilisateur de Reddit, des États-Unis, a déclaré qu’ils avaient été choqués par les “petites” actions de leurs voisins après avoir été accusés d’avoir mouillé son équipement de natation.

Le voisin a porté plainte pour « arrosage excessif » des plantes, selon un habitant Crédit : Getty

L’utilisateur, qui vit avec sa petite amie, était déterminé à créer un jardin-terrasse de rêve agrémenté de 10 plantes.

Mais toutes les grandes ambitions horticoles ont été rapidement anéanties lorsque leur nouveau voisin a commencé à interférer.

“Elle a immédiatement commencé à se plaindre que nous allions mouiller sa combinaison et sa planche de surf”, a expliqué le propriétaire.

“Elle a deux fois plus de métrage que nous et insiste pour garder toutes ses affaires sous le pont.”

Pour apaiser les inquiétudes de leurs voisins, ils ont d’abord commencé à placer des plateaux sous chaque plante avant de placer une coupelle en métal sous le tuyau d’arrosage.

Cependant, leurs efforts ont été vains car elle s’est plainte que l’eau coulerait de l’arrosoir et sur ses affaires.

À perte, le couple a suggéré de manière constructive qu’elle pourrait utiliser une bâche temporaire pour empêcher ses vêtements de se mouiller.

Mais au lieu de cela, elle a choisi de déposer une plainte auprès de l’association des propriétaires (HOA) qui est conçue pour faire appliquer les règles pour les propriétés et les résidents.

Après avoir reçu leur avis, le couple a décrit “être perdu” – insistant sur le fait qu’ils avaient fait “tout ce qu’ils pouvaient”.

Dans les commentaires, les utilisateurs étaient sympathiques et ont suggéré que leurs efforts étaient un signe de compromis et qu’ils n’étaient pas responsables des actions de leurs voisins.

D’autres ont également souligné l’ironie de sa plainte en plaisantant: “Je suis désolé, venez-vous de dire qu’elle se plaint d’une planche de surf et d’une combinaison de plongée mouillées.”

Le dernier récit vient après qu’un résident a partagé des images de son voisin en train de déféquer dans son jardin.

La vidéo montrait un homme regardant autour de lui avant de baisser son pantalon et de s’accroupir sur la pelouse de la maison.

Le résident fatigué l’a décrit comme le “voisin le plus s ***ti” – et nous pouvons voir pourquoi.

Dans d’autres nouvelles, une résidente affirme que ses voisins d’enfer n’arrêteront pas de se garer devant sa porte.

De plus, une propriétaire affirme que ses enfants ne peuvent plus jouer dehors à cause du jardin dépotoir rempli de rats de son voisin.