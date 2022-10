Mes voisins n’arrêtent pas de mettre DOG POO dans ma poubelle – j’ai installé une caméra pour les attraper mais certains disent que j’ai tort

UN PROPRIÉTAIRE s’est rendu sur Internet pour révéler comment il s’était vengé après que des voisins aient continué à mettre du caca de chien dans sa poubelle à roulettes, garée devant sa porte d’entrée.

Le résident, qui s’appelle Kysis, s’est adressé à TikTok pour partager son dégoût et expliquer les mesures qu’il a prises pour s’assurer que sa poubelle reste sans caca.

Après avoir mis une caméra de vidéosurveillance, Kysis a surpris l’un de ses voisins en train de laisser tomber un sac de caca dans sa poubelle alors qu’elle promenait son chien

L’utilisateur de TikTok a montré un caca qui aurait été jeté par son voisin dans sa propre poubelle Crédit : Tiktok/@midlifekysis

Kysis s’est demandé s’il était mesquin d’avoir rendu le sac de caca plein à son voisin Crédit : Tiktok/@midlifekysis

Dans une vidéo discutant du comportement de ses voisins, Kysis peut être vu en train de dire “J’en ai tellement marre en ce moment”.

“Je vis dans ces belles maisons de ville et chaque maison de ville a une poubelle”, a expliqué l’homme nord-américain.

Parlant ironiquement de la zone de pot en plein air pour les chiens résidents, Kysis a déclaré: “J’ai tellement de chance de pouvoir vivre à côté du chien sh * tter et je n’ai pas de chien parce que je ne veux pas nettoyer chien sh *t.”

La courte distance jusqu’à la zone verte, quant à elle, signifie que les propriétaires de chiens passent devant sa maison chaque fois qu’ils reviennent de promener leurs cabots.

“Parce que je vis ici, les gens pensent qu’ils peuvent simplement jeter leur merde de chien dans ma poubelle.

“Quand il fait chaud dehors et qu’il y a de la merde de chien dans ma poubelle, vous ne pouvez qu’imaginer.”

En guise de rappel poli, Kysis a déclaré avoir affiché un avis d’alerte de sécurité au-dessus de ses poubelles, indiquant qu’une surveillance vidéo 24 heures sur 24 était en place.

“Cela aurait peut-être été trop gentil, mais juste au cas où ils voudraient toujours être un connard, j’ai installé une caméra, comme l’indique le panneau.

“Devinez ce que je viens de trouver ? Et devinez ce que mon appareil photo a trouvé ?”, a demandé Kysis.

Des images de vidéosurveillance montrent sa voisine, vêtue d’un haut sans manches bleu, d’un short noir et de sandales, ouvrant sa poubelle et jetant le sac à caca de son chien.

Après ce qui semble être des mois de frustrations, Kysis a décidé de se venger.

“Certaines personnes pourraient me traiter de mesquin, mais j’appelle cela rendre ce qui t’appartient. Une fois que j’aurai découvert qui elle est, je le lui rapporterai.”

La séquence finale le montre en train d’ouvrir une poubelle et de placer soigneusement le caca dans la poubelle à roulettes.

Alors que les utilisateurs de TikTok ont ​​​​déclaré que le complexe résidentiel devrait fournir une poubelle spécifique au parc à chiens, d’autres ont encouragé Kysis à prendre d’autres mesures, affirmant qu’il n’était pas un mauvais voisin.

Un utilisateur a suggéré d’ajouter “signe sur les canettes disant pas pour le public/les objets déposés SERONT retournés” tandis qu’un autre est allé plus loin et a dit : “Postez sa photo à côté du signe”.

D’autres utilisateurs ont encouragé Kysis à “mettre un verrou dessus” ou à installer une alarme sur la poubelle, qui se déclencherait à l’ouverture de la poubelle à roulettes.

Les utilisateurs, quant à eux, ont suggéré que les voisins ne se rendaient probablement pas compte que ce qu’ils faisaient était mal.

“Pourquoi ne pas simplement mettre une pancarte et leur demander de ne pas utiliser la canette parce que ça pue ? Ils n’en ont probablement aucune idée”, a écrit un utilisateur de TikTok.

Un autre a commenté: “Vous devez obtenir un signe plus clair et plus précis. Ils ne se soucient pas d’être surveillés s’ils ne savent pas qu’ils font quelque chose de mal.”

Kysis a mis en place une pancarte avertissant les autres qu’il avait une caméra de vidéosurveillance

Au moment où la voisine a été surprise en train de jeter son sac de caca de chien dans la poubelle à roulettes Crédit : Tiktok/@midlifekysis

Kysis indique le parc de pots pour chiens à côté de sa maison Crédit : Tiktok/@midlifekysis