Mes voisins me détestent après que mon paon se soit échappé pour se déchaîner dans leurs jardins – cela fait 6 semaines et je ne peux toujours pas l’attraper

Un ancien gangster devenu acteur a indigné ses voisins après que son paon de compagnie se soit échappé de son enclos de 12 pieds de haut.

L’oiseau insaisissable, qui se déchaîne dans les jardins des habitants depuis six semaines, a tenu les habitants éveillés toute la nuit.

Le paon garde les voisins éveillés avec des cris d’accouplement la nuit et traverse leurs voitures le jour Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Dave Courtney continue d’essayer de capturer son paon de compagnie, qui s’est enfui le mois dernier Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Le célèbre David Courtney a construit une clôture spéciale de 12 pieds de haut pour l’oiseau après l’avoir reçu, et ironiquement dit – ‘”Tout ce que vous avez à faire, c’est de le nourrir et de vous en occuper et il ne s’envolera jamais'”.

Cependant, quelques secondes après avoir ramené le nouvel animal de compagnie à la maison, il s’est envolé du poulailler sans toit – sans que Dave se rende compte que l’oiseau exotique pouvait voler.

À l’heure actuelle, le paon règne sur le perchoir, les voisins étant réveillés à 4 heures du matin avec son cri d’accouplement.

L’oiseau bleu et vert vif est apparu sur les toits, les voitures et les jardins des gens après s’être échappé le mois dernier.

Certains des résidents étaient prudents pour parler.

Cependant, l’un d’eux, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré : « Ouais, je l’ai entendu tous les matins, c’est un cauchemar.

“Mais je ne dis rien de plus.”

Un autre voisin anonyme a déclaré : « Il n’avait pas réalisé qu’un oiseau pouvait voler ? wow.”

Un voisin à quelques portes de la rue a dit : « Les jeepers peuvent bien voler, je n’ai rien vu mais je vais faire attention.

«Si Dave veut que je l’attrape, je peux essayer, mais vous pouvez aussi les effrayer en faisant cela.

“Je le sais parce que j’en avais un.”

La star de cinéma a déclaré qu’il avait les meilleures intentions avec l’oiseau et qu’il ne voulait pas contrarier les habitants.

Il a dit : “J’ai passé 30 ans à être gentil avec les gens dans cette rue et il a suffi d’une bite pour tout gâcher.”

Britney De Faria, 21 ans, qui travaille dans le recrutement, vit sur la route de Dave sur Chestnut Rise depuis quelques mois.

Et le paon visite régulièrement son jardin.

Elle a déclaré: «La première fois qu’elle est venue dans le jardin, ce fut un choc, depuis quelques jours, elle est dans la région.

“C’était incroyable, nous lui donnions de la nourriture mais généralement c’est sur le toit, alors nous le nourrissons quand nous le pouvons.”

Le propriétaire du paon, âgé de 63 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux et a offert une récompense de 100 £ à quiconque peut attraper l’oiseau.

Il a déclaré: «Nous ne l’avons pas encore récupéré, j’ai parcouru la route tellement de fois pour essayer de l’attraper que j’ai usé mes putains de chaussures.

«Je lui ai acheté une cage avec des murs de 12 pieds. L’enclos devait mesurer environ 40 pieds sur 20 pieds.

“Et il a juste sauté sur mon toit et maintenant je ne peux plus m’en prendre, il m’a tout de suite piqué quand il s’est envolé.

«J’ai acheté toute la nourriture du paon et tout ça, puis il a marché pendant environ une minute et s’est envolé.

“Cela peut sembler stupide à dire, mais je n’avais aucune idée qu’il pouvait voler.”

Certains des voisins de Dave ont nourri l’animal alors qu’il visitait leurs maisons le long de sa route.

Il a déclaré: «Plusieurs voisins l’ont nourri, il est donc vivant et grandit, les voisins l’adorent.

« Eh bien, la moitié d’entre eux me détestent… mais quand je l’attrape, je l’emmène dans un sanctuaire.

“Cela m’a fait courir sur la route trois fois par jour, mes voisins n’arrêtent pas de m’appeler avec des observations, donc je dois montrer mon visage à chaque fois.”

Le voisin notoire a essayé une gamme de techniques pour attraper l’oiseau.

Mais à chaque fois qu’il s’approche pour essayer de l’attraper avec un grand filet de pêche, l’oiseau lui échappe.

Comment attraper un pigeon avec un sac Sainsbury’s ? David

“J’ai essayé l’appel d’accouplement pour le paon, c’est une application avec l’appel d’accouplement dessus, mais cela ne semble pas fonctionner non plus.

Vêtu d’un long manteau noir, de mocassins noirs et de lunettes de soleil foncées, il a dit qu’il pensait que cela aurait été bien d’en avoir lors de ses soirées.

Il a dit : « Le paon est magnifique, je pensais qu’il aurait l’air plutôt cool lors d’une de mes soirées.

“Mais cette chose peut avoir une dispute, elle court sur la route et picote les voitures des gens, etc.

«Donc, ce n’est peut-être pas le meilleur invité à la fête.

“Apparemment, la faune de Greenwich va poser des pièges et essayer de l’attraper.”

L’acteur, qui a joué dans une série de films de gangsters, dont The Dead Sleep Easy et Clubbing To Death, a déclaré qu’il voyait l’oiseau autour de sa maison, nommé Camelot Castle, à Plumstead, au sud-est de Londres, au moins deux fois par jour.

Dave avait précédemment déclaré à The Evening Standard : « Je ne savais pas qu’ils pouvaient voler. Je pensais que c’était comme un poulet ou quelque chose comme ça.

“Il est magnifique mais il semble qu’il préfère vivre 20 portes plus haut. Il n’arrête pas de sauter de jardin en jardin en esquivant tous les renards.

Il peut se débrouiller. C’est le paon de Dave Courtney après tout ! David

« J’ai un filet de pêcheur géant, mais il est comme un footballeur, il continue de me faire dévier.

« Il n’a pas à s’enfuir de la taille de ses griffes, il pourrait vraiment vous blesser. C’est devenu une célébrité locale à part entière.

“Nous faisons de notre mieux pour l’attraper. L’homme qui me l’a donné m’a dit : “Tout ce que tu as à faire, c’est de le nourrir et de t’en occuper, et il ne s’envolera jamais”.

Il a dit à ses voisins : « Je suis désolé pour la gêne occasionnée quand je l’attraperai, je le donnerai à un sanctuaire. Mais j’ai été très touché par la façon dont tout le monde s’est occupé de lui.

Il a lancé un appel à ses 19 500 abonnés sur Instagram, en disant : “Bien tout le monde – je ne peux pas SUPPORTER la perte de mon paon bien-aimé, et je sais qu’il cause tellement de chaos à mes voisins (ça doit être le mien alors !)

“À cette fin, j’offre 100 £ à quiconque attrape et me rend le paon. J’ai essayé et ça m’échappe, alors laissez quelqu’un d’autre essayer !”

L’acteur avait initialement pris l’oiseau parce qu’il pensait que cela aurait l’air “cool” lors de ses soirées Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd