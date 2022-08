Mes voisins étaient furieux contre ma barrière faite maison pour empêcher les conducteurs de se garer sur notre route mais ensuite je vais construire un LAC

UN PROPRIÉTAIRE qui a construit un blocus pour empêcher les conducteurs de stationner sur sa route a juré de construire un lac au milieu.

Derek Woodacer, 65 ans, a déclaré qu’il voulait continuer à faire valoir le problème de manière amusante, mais les habitants l’ont qualifié de cauchemar absolu pour ses cascades.

Derek Woodacer a juré de construire un lac au milieu de la route Crédit : MEN Media

Il a également déjà installé des plantes en pot pour bloquer les parents qui dirigent l’école Crédit : MEN Media

Il a promis que le lac ne serait ni trop grand ni trop profond et prévoit de le façonner comme le lac de Côme en Italie après une récente visite.

Derek, obsédé par Gnome, de Wigan, dans le Grand Manchester, a déclaré au Sun : « Les voitures pourront toujours passer. Je n’ai jamais empêché quiconque d’utiliser légitimement la route.

“Le but est de mettre en évidence le problème et de s’amuser à ce sujet. Les voisins disent que ça les amuse.

“Le problème persiste donc je suis déterminé à y mettre un terme.”

Cela vient après que le mois dernier, le conseil a retiré les jardinières qu’il avait placées au bout de la rue comme moyen de dissuasion dans une rangée de stationnement de près de trois ans avec des parents dirigés par l’école.

Derek, qui a également posé des cartouches de gaz et fait un nid-de-poule, a juré que l’intervention du conseil ne le ferait pas reculer, ajoutant: “Cela me rend encore plus déterminé à résoudre le problème.”

Mais un résident de dix ans, fatigué, a déclaré : “Je ne sais pas comment il va construire son lac, mais je ne le laisserais pas passer.

«Je ne comprends pas comment je vais sortir ma voiture s’il construit le lac de Côme et je ne pourrais pas permettre à mes enfants de jouer. Je vais devoir leur mettre des brassards.

Un autre habitant de 47 ans a ajouté : “Un lac m’empêchera de descendre la route. Je ne comprends pas comment il peut faire ça.”

Derek a également installé des jardinières à l’extérieur de sa maison et au bout de la rue pour avoir un effet dissuasif dans sa guerre avec les parents de l’école.

Il affirme qu’ils n’ont pas le droit de s’y garer pendant les heures de ramassage et de retour à l’école.

Mais il s’est retrouvé dans une bataille avec des habitants qui ont qualifié les planteurs de pollution visuelle.

L’un a été retiré après des plaintes du voisinage, mais il a gardé un planteur. Les chauffeurs l’ont ensuite enfoncé pour l’enlever eux-mêmes avant que le conseil ne lui remette un avis.

Sa rue est un chemin privé, ce qui signifie que les résidents, plutôt que le conseil, doivent payer pour tout dommage.

Depuis qu’il a emménagé il y a cinq ans, Derek s’est battu avec acharnement pour empêcher les gens de se garer, en bloquant la route avec des bonbonnes de gaz, une barricade artisanale et maintenant un nid-de-poule.

Et les habitants ont dit que la route était parfaite avant son arrivée, l’un d’eux ajoutant: “Ça a été un cauchemar.”

Le différend a provoqué des bagarres, du vandalisme, des plaintes et un coût financier énorme, a-t-il affirmé.

Il affirme que la route est usée par 25 voitures qui déposent leurs enfants chaque matin, ce qui leur coûte de l’argent, ajoutant : “Le but ultime est de les empêcher d’entrer sur la route. C’est juste offensant.”

Mais un voisin a déclaré au Sun : « Il prétend qu’il a des tickets de stationnement à donner aux parents qui déposent leurs enfants.

“Il n’a aucun droit. C’est un cauchemar, de contrarier les gens comme il le fait. Ce n’est pas un homme gentil, sa façon d’aborder les gens.”

Un autre a ajouté : « Il est bruyant et perturbateur parce qu’il se lève au milieu de la nuit pour commencer son travail.

« Cela peut durer jusqu’à environ deux ou trois heures du matin avec des perceuses, des outils électriques et des déplacements.

« Il n’est pas très prévenant et aime énerver les gens. Il aime l’attention.

Les voisins ont dit que Derek avait ruiné la route Crédit : MEN Media