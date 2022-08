Mes voisins essaient de voler MON GARAGE dans un litige foncier – je me bats pour le récupérer depuis des années

UNE FEMME a allégué que ses voisins essayaient de voler son garage dans un conflit foncier amer.

Dans une série de vidéos, l’utilisatrice de TikTok explique comment elle se bat depuis des années pour récupérer le garage.

Amanda, utilisatrice de Tik Tok, pointe le point bleu où se trouve sa propriété Crédit : TikTok/@_loveamandaxoxo

Elle dit que les voisins refusent de bouger dans le conflit Crédit : TikTok/@_loveamandaxoxo

« Nous nous battons contre un litige sur la limite de propriété avec notre voisin depuis que nous avons acheté notre propriété il y a environ trois ans maintenant », explique-t-elle.

Dans une vidéo, Amanda – qui se décrit comme une mère, une enseignante et une étudiante diplômée – affiche une carte qui montre son petit morceau de terrain à côté de la propriété beaucoup plus grande de son voisin.

Elle pointe ensuite les résultats d’une enquête foncière qui, selon elle, “montre que le garage se trouve dans notre propriété” qui, selon elle, a été construit dans les années 1980.

La femme dit que le voisin a transféré la propriété d’un terrain à leur fille qui comprenait son garage dans les années 1990.

Amanda a déclaré que la fille avait perdu le terrain suite à une saisie qu’elle avait ensuite achetée.

Dans une autre vidéo, elle dit avoir obtenu une ordonnance qui empêche ses voisins d’utiliser le garage.

“Le garage est sur ma propriété que j’ai achetée et nous avons essayé et essayé, et essayé et essayé et essayé de leur parler avec un avocat et même avant”, a-t-elle déclaré.

“Et nous n’avons pas été en mesure de leur faire comprendre que nous devons trouver une solution à ce problème.”

Plus tôt cette année, une résidente qui est en guerre avec son voisin au sujet de la limite de propriété a dressé une liste des 30 choses qu’elle a faites.

TikToker Amanda Lynne a partagé une chronologie de toutes les disputes qu’elle a eues avec ses voisins depuis qu’elle a acheté la maison.

Certains des problèmes seraient légers au début, comme le voisin écoutait à travers la clôture ou marchait dans la cour arrière sans y être invité.

À une autre occasion, le paysagiste du voisin a continué à souffler de l’herbe dans la pelouse de la femme pendant un mois malgré qu’on lui ait demandé de ne pas le faire.

La voisine n’a commencé à promener son chien qu’à l’extérieur de la propriété, malgré les nombreux signes qu’elle a faits