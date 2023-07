Mes voisins détestent ma maison colorée… quelqu’un a même crevé mes pneus – j’ai été obligé d’agir

Un propriétaire FUMING a frappé après que quelqu’un ait crevé ses pneus au milieu d’une guerre de quartier en cours.

Toby Garrett est enfermé dans une bataille avec sa communauté après avoir peint sa maison et sa rue avec des couleurs vives et des peintures murales de style dessin animé.

L’artiste de 40 ans a affirmé que les gens adoraient ses ajouts créatifs à Sedbury, près de Chepstow dans le Gloucestershire – mais les habitants fatigués l’ont qualifié de « terrible ».

Ils ont même signalé les « œuvres d’art enfantines de base » au Forest of Dean Council et plus de 20 résidents ont formé un groupe pour mettre un terme à d’autres projets.

Plusieurs peintures murales ont déjà été démontées après que le conseil a ordonné leur suppression.

Mais maintenant, Toby a affirmé que ses pneus avaient été crevés après avoir traité avec des voisins qui se battaient pour faire interdire ses œuvres.

L’artiste a expliqué que les choses étaient devenues si graves qu’il a dû appeler la police, a-t-il déclaré à WalesOnline: « Les choses empirent beaucoup. »

Toby ne sait pas qui aurait crevé ses pneus et n’a fait aucune affirmation quant à qui il pense que c’était.

La gendarmerie du Gloucestershire a été contactée pour commentaires.

Mais, Toby reçoit toujours beaucoup de soutien, a-t-il déclaré: « Les gens de ma rue m’ont envoyé des messages disant qu’ils sont vidé parce que ça remonte le moral de Sedbury.

« J’ai téléphoné au conseil et on m’a dit que l’art n’était pas autorisé sans permis de construire et que je devais le retirer dans les deux semaines.

« Je fais de l’art pour rendre les gens heureux. Je suis désolé que cela ne fasse pas sourire tout le monde. »

Cela a été prouvé lorsque plus de 400 personnes ont signé une pétition en faveur de la conservation de ses sculptures.

La pétition disait: « Un homme du coin, Toby, qui a fait des sculptures d’art étonnantes dans son jardin, que tous les résidents locaux adorent.

« Le conseil a maintenant décidé qu’il devait tout démonter, ce qui a bouleversé beaucoup de gens car cet homme a passé tout son temps et ses efforts à égayer le village. »

Un autre voisin soutenant l’artiste a déclaré précédemment: « Nous adorons ça – ce ne sont que des employés municipaux qui essaient d’exercer un certain pouvoir. »

Un porte-parole du conseil de Forest of Dean a déclaré: « Le conseil de district de Forest of Dean est au courant de l’affaire concernant un conflit de planification à Buttington Road, Sedbury et l’affaire fait actuellement l’objet d’une enquête.

« Comme l’enquête est en cours, nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment. »

Cependant, un local furieux, a parlé précédemment des créations de Toby, il a déclaré à The Sun Online : « Ce n’est pas très apprécié.

« C’est un peu une situation boule de neige … Je pense qu’il essaie de prouver un point mais c’est au détriment des voisins. »

Le voisin mécontent a ajouté : « Les gens s’inquiètent du prix de leurs maisons.

« Je ne suis pas contre l’art mais ça a l’air affreux. »

Cela survient alors qu’une famille a été laissée en rage après avoir reçu l’ordre de démolir son hangar de 20 000 £.

Ils espéraient que le bâtiment ferait office de bureau et de hangar après qu’il ait fallu environ six mois à Chris et Kelly Robinson, ainsi qu’à leur fils de 18 ans, David, pour le construire.

La famille avait le soutien de tous ses voisins proches et négligés, mais ils affirment que le bâtiment a été porté à l’attention de leur conseil local après une seule lettre de plainte.

Pendant ce temps, un homme a fulminé après que son conseil lui ait ordonné d’abattre son mur de 5 000 £ – même s’il est identique à celui de son voisin.

Mark Roberts, 62 ans, de Caerphilly au Pays de Galles, a construit le mur de six pieds en 2020 pour empêcher son jardin de devant d’être jonché de canettes et de seringues.

De plus, une propriétaire de petite entreprise est devenue furieuse après que le conseil lui ait ordonné de démolir le café situé dans son allée – ce qui, selon elle, la verra perdre des clients.

Quand faut-il demander un permis d’urbanisme ? Les conseils du gouvernement indiquent que vous aurez probablement besoin d’un permis de construire si vous construisez quelque chose de nouveau, apportez une modification majeure à un bâtiment (comme une extension) ou changez l’utilisation d’un bâtiment. Vous pouvez savoir si vous avez besoin d’un permis de construire au préalable en contactant votre autorité locale de planification (LPA) par l’intermédiaire de votre conseil local. Il existe des règles légèrement différentes régissant la planification en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, c’est donc toujours une bonne idée de vérifier avant de commencer à construire. Les demandes d’aménagement sont ensuite examinées par l’APL, qui votera pour les approuver ou non. Les décisions sont généralement prises dans un délai de 8 semaines, mais peuvent prendre plus de temps en fonction de la complexité du projet. Si vous estimez qu’on vous a injustement refusé un permis d’urbanisme, vous pouvez faire appel auprès de l’Inspection de l’urbanisme, qui examinera le cas au nom du secrétaire d’État compétent. Une décision sera alors prise, soit par un inspecteur de l’urbanisme, soit directement par le secrétaire d’État, sur l’annulation ou non du conseil. Les appels peuvent être interjetés jusqu’à six mois après la notification de la décision ou jusqu’à 28 jours après la réception d’un avis d’exécution vous ordonnant d’agir.

