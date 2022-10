Mes voisins d’enfer continuent de se garer dans mon allée – puis je les ai trouvés en train de nager dans ma PISCINE

UN PROPRIÉTAIRE s’est mis à fulminer après que ses voisins cauchemardesques aient continué à se garer dans son allée – et à nager dans sa piscine.

L’homme furieux a déclaré que les voisins avaient laissé à plusieurs reprises leurs quatre voitures dans l’allée de sa maison nouvellement achetée, bloquant l’accès aux constructeurs qui rénovaient la propriété.

Le propriétaire est rentré chez lui un jour pour trouver les voisins dans sa piscine Crédit : Getty

Partageant l’histoire sur Reddit, le propriétaire a déclaré avoir découvert le problème lorsqu’un de ses constructeurs l’a appelé et lui a dit qu’il y avait des voitures à l’extérieur de la maison.

Une fois que l’homme est arrivé à la propriété, les voisins ont affirmé qu’ils s’étaient garés sur l’allée pendant des mois avec la permission des propriétaires précédents.

“Je les ai informés que j’étais le nouveau propriétaire et qu’ils ne pouvaient plus se garer là-bas”, a déclaré l’homme, originaire des États-Unis.

“Nous avons fait des allers-retours, et avec l’intention d’être un bon voisin… J’ai accepté de leur permettre de se garer là pendant quelques semaines de plus jusqu’à ce que j’emménage – avec l’accord qu’ils les déplaceraient à 6h du matin tous les matins. “

Mais une semaine plus tard, lorsque le propriétaire est arrivé pour rencontrer ses constructeurs sur la propriété pour examiner l’avancement de la rénovation, il y avait encore quatre voitures dans son allée.

Il a appelé les voisins et après 20 minutes, ils sont finalement sortis de la maison et ont déplacé les véhicules.

“Ils ont affirmé avoir mal compris et pensé que notre accord ne concernait que les jours de semaine et non les week-ends. Je les ai corrigés et je suis passé à autre chose”, a déclaré l’homme.

Mais la saga bizarre s’est poursuivie lorsqu’il est retourné à la maison pour emménager certains de ses meubles et a retrouvé les voitures empilées dans son allée.

L’homme a essayé d’appeler les voisins, mais cette fois il n’y a pas eu de réponse. Il a donc pris les choses en main et a appelé une entreprise de remorquage.

Il a expliqué : « 45 minutes plus tard, deux dépanneuses se sont présentées, ont reculé et se sont accrochées aux voitures.

“Tout d’un coup, les voisins étaient à la maison.

“Ils se sont précipités pour empêcher leurs voitures d’être remorquées, et cela leur a coûté un peu plus de 300 $ pour les décrocher.”

L’homme a décidé d’installer des caméras et une porte sur le chemin pour les dissuader – mais il a été obligé d’appeler à nouveau la dépanneuse après avoir bloqué la société de la porte.

Et les choses se sont encore aggravées lorsque l’homme est rentré à la maison après être sorti dîner avec sa fille pour trouver les voisins scandaleux nager dans sa piscine et se prélasser sur ses meubles de jardin.

“Ils traînaient et utilisaient mes meubles”, a-t-il déclaré.

“Quand j’ai ouvert la porte et que j’ai commencé à semer la pagaille, ils ont dit aux enfants d’aller à la maison et les enfants ont couru jusqu’à un coin de notre clôture et ont juste traversé.

“Ils avaient découpé la clôture d’intimité pour qu’elle puisse être retirée et utilisaient la piscine à leur guise depuis qui sait combien de temps.”

L’homme n’a eu d’autre choix que de prendre la voie légale et d’appeler les flics.

“J’ai appelé la police et porté plainte. Le père a été arrêté pour intrusion… et un mandat en cours, et le garçon le plus âgé pour un mandat en cours”, a-t-il déclaré.

« J’ai remplacé la clôture par une nouvelle, car ils avaient détruit les poteaux, les glissières et les piquets en enlevant et en réinstallant le panneau.

“Les petites créances m’ont accordé le coût total de la clôture, qui s’est élevé à 3 800 $.”

Quelques semaines plus tard, le propriétaire a déclaré qu’il était ravi de repérer une pancarte “À louer” dans le jardin d’à côté.

Il a finalement découvert que les voisins ayant droit avaient été expulsés pour avoir omis de payer leur loyer.

Les utilisateurs stupéfaits de Reddit ont critiqué les voisins comme “ayant droit” et “trash”.

Une personne a dit : “Vous avez esquivé les pires voisins de tous les temps. Au début, je pensais qu’ils étaient inconsidérés, maintenant je suis convaincu qu’ils sont juste des ordures.”

Un autre a écrit: “Cela est descendu directement dans le criminel.”

Un troisième a déclaré: “Comme c’est ridicule. Le niveau de droit de certaines personnes est stupéfiant de la pire des manières.”

Un quatrième a écrit: “Quelle débâcle. Vous avez de la chance qu’ils n’aient pas été blessés sur votre propriété et qu’ils essaient de vous poursuivre en justice pour cela.”