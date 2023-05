Mes voisins de cauchemar m’ont dit que ma clôture était sur leur propriété – mais j’ai eu le dernier rire quand j’ai fait faire l’arpentage

UN PROPRIÉTAIRE a révélé comment son voisin lui avait dit que sa clôture se trouvait sur sa propriété – mais il a eu le dernier mot après un arpentage.

Justin Hathaway s’est rendu sur TikTok pour partager le crachat d’escrime cauchemardesque avant de récupérer le sien.

Le mec (@hathawaysadventures) a posté des images de la caméra de tout l’événement qui s’est déroulé et cela a laissé ses partisans dans les points de suture.

Justin a commencé la vidéo avec un clip d’un arpenteur-géomètre marquant les points du terrain qu’il possédait avec la légende : « Les voisins disaient que ma clôture était sur leur propriété…

« J’ai donc fait refaire le sondage pour déterminer exactement où se trouvait la ligne.

« Je ne pense pas qu’ils étaient trop heureux quand ils ont réalisé qu’ils avaient tort! »

Il a ensuite révélé que les résultats de l’arpentage ont montré qu’il possédait en fait près d’un pied et demi passé où ils pensaient initialement que la ligne se trouvait.

La vidéo passe ensuite à un clip du voisin cauchemardesque jetant des déchets aléatoires là où leur nouvelle ligne avait été marquée.

« Alors ils ont bordé la propriété avec leur bric-à-brac », a ajouté Justin.

L’homme, vêtu d’un jean, d’un t-shirt et d’une casquette, peut être vu en train de mettre l’article en place avant que le TikToker ne diffuse un extrait d’une caméra de nuit.

Le même homme est montré en train de placer sa tondeuse à gazon sur la ligne, ainsi qu’un pneu et d’autres déchets.

Le message de 59 secondes de Justin diffuse un autre clip de jour avec la légende : « Et puis Karen a essayé de demander à son amie de tirer les nouveaux piquets qui étaient enfoncés à 3 pieds dans le sol… »

L’homme avait planté des marqueurs dans l’herbe traversée par une corde – pour indiquer exactement quelle partie du terrain il possédait.

Mais on peut alors voir une femme vêtue d’une jupe à fleurs et d’un t-shirt blanc se précipiter vers les piquets en bois et les tirer dessus.

Après avoir échoué la première tentative de les arracher de la terre, elle est revenue à un enfant en arrière-plan alors que Justin disait : « J’espère que vous vous amusez autant que moi avec ça ».

La publication a rapidement accumulé plus de 694 000 likes et plus de 6,8 000 commentaires de followers sympathiques.

L’un d’eux a écrit: « Il est illégal pour eux de déplacer les pieux, je serais mesquin et j’appellerais la police pour que son amie soit inculpée et arrêtée, tu veux être dans la guerre tu dois ».

Un autre a dit : « Je leur ferais déplacer leur clôture ! »

Un troisième a commenté : « Mon père est arpenteur-géomètre. Il est illégal de déplacer ou d’enlever leur marqueur ».

Un quatrième a plaisanté : « Il y a une Karen dans chaque quartier !

Un autre a ajouté : « Je retirerais une partie de leur clôture qui se trouve sur ma propriété », associé à un emoji riant.

