Mes voisins curieux ont envoyé une lettre disant que j’avais été signalé pour ABUS D’ANIMAUX parce que mon chat était assis sur un “sol dur”

Un couple amoureux des animaux a été déconcerté de découvrir qu’un voisin les avait signalés pour maltraitance après avoir vu leurs chats assis sur le “sol dur”.

Fay Massey et Brian Helliwell, tous deux âgés de 72 ans, sauvent des animaux du monde entier et les élèvent jusqu’à ce qu’ils aient un foyer.

Fay et Brian disent que leurs chats vont et viennent à leur guise et ont accès à de la nourriture toute la journée Crédit : Kennedy News

La lettre anonyme accusait le couple d’avoir laissé leurs animaux de compagnie à l’extérieur, suggérant que les animaux étaient déprimés et “sans personnalité”. Crédit : Kennedy News

Le couple, de Wigston, Leicestershire, dit qu’il “adore les animaux” et laisse ses chats errer librement avec accès à la nourriture et à l’eau toute la journée.

Mais ils ont été horrifiés de constater que leurs méthodes avaient bouleversé un voisin curieux, qui les a accusés de rendre leurs chats “déprimés” en les laissant dehors sur le “sol dur”.

Leur écrivant dans une lettre anonyme, le voisin a déclaré: “Ces derniers mois que je vis à Wigston, j’ai remarqué au moins trois ou quatre adorables chats dans votre allée.

“Plus je les voyais, plus je commençais à remettre en question la sécurité de ces chats.

“Que vous soyez chez vous toute la journée ou non, il n’est pas juste de laisser les chats dehors toute la journée.

“Je passe souvent en voiture à différents moments de la journée et je les vois tous assis là au lieu du confort d’une maison comme ils devraient l’être.

“Un bol de nourriture [and] l’eau n’est pas suffisante pour ces chats et à quel point cette nourriture pourrait pourrir être dehors toute la journée est de la maltraitance animale.

“Vous pouvez aimer ces chats mais ce n’est pas possible [of] vie pour eux, surtout l’un d’entre eux paraissant très jeune.

“Je ne vois aucune personnalité chez ces chats, ils ont l’air déprimé parce qu’ils sont sur un sol dur toute la journée. Ça vous plairait ?”

La lettre ajoutait qu’ils avaient soulevé le cas avec “un certain nombre d’associations caritatives pour les animaux qui m’ont conseillé de vous contacter pour faire deux choses”.

Il a conseillé: “1- Ayez les chats à l’intérieur – veuillez noter que j’ai surveillé et surveillerai l’allée et que je continuerai à le faire.

“2- Emmenez-les dans une chatterie ou une association caritative pour les animaux qui leur donnera la vie qu’ils devraient vivre dans une maison chaleureuse et confortable.”

Fay et Brian, qui sont tous deux à la retraite, ont été choqués de recevoir la lettre, insistant sur le fait qu’ils ont fixé des heures d’alimentation pour tous leurs animaux.

Ils donnent également à leurs animaux de compagnie un accès “constant” à la nourriture et à l’eau tout au long de la journée et malgré la lettre suggérant qu’il n’y avait qu’un seul bol de nourriture “pourri” pour tous les chats, ils insistent pour mettre plusieurs bols de nourriture fraîche et d’eau vers le bas. pour leurs animaux de compagnie au quotidien, à l’intérieur comme à l’extérieur de leur maison.

Je ne vois aucune personnalité chez ces chats, ils ont l’air déprimé car ils sont sur un sol dur toute la journée. Comment l’aimerais-tu? Lettre de réclamation anonyme

L’ancienne travailleuse de la restauration Fay a déclaré: “Vous ne pouvez pas garder un chat. Nous avons la chatière, elle n’est jamais fermée pour qu’ils puissent aller et venir quand ils le souhaitent.

« Si nous ne nous soucions pas de ces chats, pourquoi les emmènerions-nous faire un examen et payer les factures du vétérinaire ?

«Cela nous a juste ennuyés de savoir comment nous sommes avec les animaux pour qu’une personne ait déménagé ici pendant quelques mois et dise:« Je ne pense pas que vous vous occupez de vos animaux »parce qu’ils sont assis à l’avant.

“Je me battrai pour mes animaux mais ils peuvent entrer dans la maison et s’arrêter toute la nuit s’ils veulent voir comment vivent les chats.”

Les sauveteurs passionnés ont actuellement cinq chiens de sauvetage ainsi que leurs six chats et travaillent fréquemment avec des organisations caritatives de sauvetage d’animaux, en encourageant les chats et les chiens jusqu’à ce qu’ils trouvent leur maison pour toujours.

Sur leurs six chats, ils disent en avoir acheté un à une association caritative qui sauve des animaux errants en Roumanie et les amène au Royaume-Uni.

Ils affirment également avoir pris les cinq autres chats au fil des ans à d’anciens propriétaires locaux qui n’en voulaient plus.

Brian a déclaré: “Tout le monde ici sait que Fay est le Dr Doolittle – Fay s’occupe de tous les animaux sur cette terre, elle les aurait tous si elle le pouvait.

“La personne qui a envoyé ceci ne sait rien des chats – vous ne pouvez enfermer aucun animal, en particulier les chats.

Nous participons à de nombreux sauvetages dans le monde où ils récupèrent des chiens errants de Roumanie et de Bulgarie et nous les accueillons jusqu’à ce qu’ils leur trouvent un foyer. Tout est volontaire, nous ne recevons pas un centime pour quoi que ce soit. Fay Massy

“C’est de la maltraitance, enfermer un chat dans une maison plutôt que de le laisser errer.

“S’ils ne veulent pas le supporter, pourquoi ne viennent-ils pas s’identifier ? Nous accueillerons tous les secours qui viennent vérifier notre maison et nos animaux.”

Après que le voisin anonyme ait averti qu’ils “surveillaient” le couple et leurs animaux sauvés chez eux, Fay et Brian ont décidé de signaler la lettre à la police.

Fay a déclaré: “La lettre a été postée dans la boîte aux lettres de l’autre côté de la route, à environ dix portes.

“La personne l’a mis dans la boîte aux lettres en sachant que nous habitons à dix portes car ils ont mis notre adresse sur la lettre.

“Mais ils l’ont quand même mis dans la boîte aux lettres de l’autre côté de la route parce qu’ils ne veulent évidemment pas que nous les voyions sur la caméra à la porte.

“Nous sommes allés au poste de police et ils disent que nous pouvons mettre une affiche à l’extérieur demandant à cette personne anonyme de venir chez nous et nous vous accepterons et vous montrerons comment nous vivons avec les chats.”

Elle a ajouté: “Nous participons à de nombreux sauvetages dans le monde où ils reçoivent des chiens errants de Roumanie et de Bulgarie et nous les accueillons jusqu’à ce qu’ils leur trouvent un foyer.

“Tout est volontaire, nous ne recevons pas un centime pour quoi que ce soit. Je ne refuserai aucun animal parce que j’adore les animaux.

“J’aimerais que cette personne vienne à la maison et qu’elle puisse voir par elle-même comment vivent les chats.”

La police du Leicestershire a été contactée pour commentaires.

Fay Massey et Brian Helliwell ont été horrifiés de recevoir une lettre les accusant de cruauté envers les animaux Crédit : Kennedy News

Fay dit que les chats ont fixé des heures d’alimentation deux fois par jour mais ont accès à de la nourriture et de l’eau quand ils en ont besoin Crédit : Kennedy News

Le voisin a dit que les chats semblaient déprimés – ce que Fay et Brian contestent fortement Crédit : Kennedy News

Fay photographiée avec l’un de ses chats bien-aimés Crédit : Kennedy News