Mes vacances ont été gâchées quand j’ai trouvé un cadavre en décomposition sur la plage – je pensais que c’était une méduse

Une maman a raconté comment ses vacances se sont transformées en cauchemar lorsqu’elle est tombée sur un cadavre en décomposition sur la plage.

Emma Elliott a été horrifiée lorsqu’elle a découvert la sinistre découverte lors de sa course matinale sur la plage Arenal d’en Castell à Minorque.

La famille passait des vacances à Minorque plus tôt ce mois-ci Crédit : Kennedy News

La mère a été horrifiée lorsqu’elle a découvert le corps à la plage

Emma a été traumatisée par sa sombre découverte Crédit : Kennedy News

Le cadavre a été retrouvé sur la plage d’Arenal D’en Castell à Minorque

La mère n’était qu’à cinq minutes de son jogging lorsqu’elle a repéré ce qu’elle pensait être une méduse géante échouée sur la plage.

Mais elle est restée sous le choc en se rapprochant, réalisant qu’il s’agissait en fait d’un cadavre.

La maman de Hexham, Northumberland, a déclaré: « J’avais fait du jogging à mi-chemin le long de la marina [about five minutes] et j’ai pensé que je ferais demi-tour parce que la mer était un peu agitée, mais j’ai décidé de continuer car cela semblait sûr de le faire.

« Quatre pas plus tard, j’ai regardé à ma droite et il y avait un cadavre allongé sur la plage.

« J’ai dû regarder environ trois fois avant de réaliser que c’était un corps. J’ai d’abord pensé que c’était une méduse parce qu’il était si translucide.

« [You could see] où il avait du mal à reprendre son souffle sous l’eau. Je pouvais voir tout son visage et son corps.

La police espagnole a ouvert une enquête pour identifier le homme dont le corps a été retrouvé tôt le matin du 17 mai.

Emma s’était envolée pour une semaine de vacances relaxantes en famille à Minorque avec son partenaire Lee Brogden, son fils Bobby-lee Brogden, 7 ans et son neveu Lee.

Après quelques jours au soleil, elle a décidé d’aller courir sur la plage, c’est à ce moment qu’elle est tombée sur les restes.

La mère a dit qu’après être rentrée dans sa chambre d’hôtel en larmes, elle et Leeaccompagné d’un responsable se sont rendus à la plage puis ont signalé la découverte au police.

« Tout semblait se dérouler au ralenti », a-t-elle ajouté.

« J’étais tellement paniqué et je n’arrêtais pas de répéter ‘cadavre, cadavre’.

« Au début, je pleurais à cause du choc et je n’arrivais pas à reprendre mon souffle quand je l’ai trouvé pour la première fois. »

Le couple, accompagné d’un membre du personnel de l’hôtel, est allé à la plage et a planté une perche dans le sable pour empêcher le corps de dériver vers la mer avant Lee appelé les flics.

L’horrible observation a laissé Emma avec des crises de panique et des cauchemars et refuse d’aller à nouveau seule à la plage.

Elle dit qu’elle ne peut pas se débarrasser de l’image du cadavre et qu’elle a du mal à dormir et mange.

Emma a déclaré que sa découverte macabre l’avait laissée « traumatisée » et avait gâché le reste de ses vacances en famille à 1 650 £.

Elle a poursuivi: « Après avoir trouvé le corps en vacances, j’étais tout le temps en panne et je ne pouvais pas m’empêcher d’y penser.

« J’avais de très mauvaises crises de panique et il semble que j’en ai de plus en plus.

« C’est peut-être parce que le choc de ce qui s’est passé s’est dissipé.

« J’ai toujours des crises de panique et les médecins ont dû me prescrire des somnifères.

« Je n’arrête pas de faire des cauchemars et je me réveille au milieu de la nuit.

« Je suis juste un peu traumatisé par ce qui s’est passé. »

La famille est retournée à la plage le dernier jour pour déposer des fleurs et rendre hommage.

Toujours en attente de police découvertes de la force, Emma a dit qu’elle espère qu’ils seront en mesure d’établir le hommel’identité de afin qu’elle puisse mettre son esprit « à l’aise ».

La Guardia Civil a été contactée pour commentaires.