Mes vacances ont été gâchées après que mon remplissage de lèvres ait gonflé – voici mon avertissement aux autres vacanciers

UN VACANCIER a averti les autres de l’importance de la protection solaire après une réaction d’horreur à l’étranger.

Isabella Skeel s’est fait remplir les lèvres avant de s’envoler pour l’Espagne, mais pense que ses lèvres ont gonflé après une exposition au soleil.

Ses lèvres avaient l’air parfaites avant la réaction Crédit : TikTok/@isabellaskeel

Ils ont réagi après avoir été au soleil pendant quelques heures Crédit : TikTok/@isabellaskeel

Dans des clips montrés avant qu’elle n’ait sa réaction, elle a montré ses lèvres fraîchement repulpées.

Mais bientôt, ses lèvres ont gonflé à deux fois leur taille normale, laissant Isabella en larmes et forcée de consulter un médecin.

Isabella a déclaré: «Les filles utilisent un écran solaire si vous avez des produits de remplissage pour les lèvres.

« Des vacances en Espagne gâchées.

Des clips la montraient en train de glacer ses lèvres gonflées avec une canette de Red Bull froide, une bouteille d’eau congelée et d’autres articles.

Certains médecins ont déclaré que l’exposition au soleil après le remplissage des lèvres peut réduire leurs effets ou provoquer une réaction grave.

Le Dr Mark Hamilton a averti : « Les bains de soleil, les chaises longues et la chaleur intense (comme les saunas et le yoga chaud) devraient idéalement être évités pendant 2 semaines après le traitement Lip Filler ».

Il a ajouté: «Utilisez toujours un écran solaire même par temps nuageux.

« La recherche montre qu’une exposition excessive au soleil affecte la peau non traitée et la peau traitée avec des produits de comblement pour le visage.

« Une exposition excessive au soleil après des injections de produits de comblement peut réduire leurs effets et irriter votre peau lorsqu’elle réagit au traitement pendant son processus de guérison. »

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à commenter sa vidéo, mais Isabella a prévenu : « Si vous riez, vous irez en enfer ! »

L’un d’eux a dit: « Je suis tellement désolé ma fille! »

Un autre a ajouté: « Dieu t’aime! Facteur 50 tout le chemin sur ces smackers maintenant. »

Un abonné a déclaré: « Cela m’est arrivé et je n’ai pas eu de charges !!! »

Une femme a révélé qu’elle était tellement obsédée par la procédure qu’elle avait dépensé plus de 1 000 £ pour se faire remplir les lèvres.

Chanel Challacombe, 22 ans, du Kent, a reçu sa première injection de produit de comblement dans ses lèvres à l’âge de 20 ans, pour l’aider à renforcer sa confiance en soi.

Maintenant, Chanel a eu six séances, avec jusqu’à 2 ml injectés à chaque fois et affirme que son produit de remplissage coûte plus cher que certaines personnes louent pendant deux mois.

Affirmant que cela a considérablement renforcé sa confiance en elle, Chanel ne prévoit pas de ralentir de sitôt.

Chanel explique: « J’ai toujours voulu de grandes lèvres, j’ai aussi eu du remplissage dans mon menton aussi.

« Cela renforce beaucoup ma confiance en moi, car lorsque je me remplis, cela me rend confiant et plus heureux en moi-même que lorsque je ne l’ai pas.

« Chaque fois que je reçois du remplissage, je paie jusqu’à 299 £ par aller, mon papa du sucre paiera comme ils le proposent toujours.

« J’ai été victime d’intimidation à l’école et j’ai toujours lutté avec ma confiance en moi. »

Malheureusement, Chanel a reçu des commentaires cruels de trolls en ligne, mais elle a appris à les ignorer.

Isabella a été laissée en larmes après la réaction d’horreur Crédit : TikTok/@isabellaskeel

Elle a dit que ses vacances avaient été gâchées après la réaction cauchemardesque Crédit : TikTok/@isabellaskeel