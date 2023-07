Mes vacances en Croatie seront-elles annulées après des tempêtes et des canicules ? | Nouvelles du monde

Des conditions météorologiques extrêmes ont fait six morts en Croatie (Photo: Mate Gojanovic, SibenikIN via AP) Six personnes sont mortes dans des tempêtes et des dizaines ont été blessées en Croatie et dans les Balkans après que des vents violents et de fortes pluies ont frappé la région à la suite de la vague de chaleur en Europe. Alors que certains Britanniques se précipitent pour annuler leurs vacances sur le continent, ceux qui doivent visiter la Croatie se demandent peut-être maintenant si leur voyage peut se poursuivre. Des incendies de forêt ont ravagé la Croatie, l’Espagne et la Grèce, entraînant l’évacuation de centaines de touristes. La dernière tempête est la deuxième en deux jours à frapper les Balkans, y compris la Croatie, la Bosnie, la Serbie et la Slovénie, et a été déclenchée par l’intense vague de chaleur de Cerberus suivie d’une seconde, surnommée Charon – et les autorités préviennent que d’autres tempêtes suivront. Donc, si vous devez vous rendre en Croatie, votre voyage risque-t-il d’être annulé – et quels sont vos droits si vous décidez de ne pas y aller ? Voici tout ce que vous devez savoir. Mon voyage en Croatie sera-t-il annulé ? À l’heure actuelle, le ministère des Affaires étrangères est ne pas déconseiller les voyages en Croatie, vous pouvez donc vous attendre à ce qu’ils aillent de l’avant. Beaucoup de gens affluent en Croatie pour l’été (Photo : Getty Images/iStockphoto)

Certaines personnes déjà en vacances ont choisi de rentrer tôt chez elles, tandis que d’autres décrivent être coincées dans des chambres d’hôtel en raison des conditions météorologiques extrêmes. Les tempêtes et les vagues de chaleur sont susceptibles d’avoir un impact sur les vols et peuvent entraîner des annulations et des déroutements. Par conséquent, si vous voyagez bientôt, il est essentiel de vérifier le statut de votre vol auprès de votre compagnie aérienne. Puis-je récupérer mon argent ? Si votre voyagiste ou votre compagnie aérienne annule, alors oui, vous devriez pouvoir le faire. Mais ce n’est pas garanti si toi décider d’annuler un voyage en raison d’une chaleur ou d’un climat extrême. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo La plupart des réclamations de police d'assurance ne seront versées qu'en cas d'annulation de voyage dans certaines circonstances, telles qu'une maladie, un deuil familial ou un retard de voyage exceptionnellement long. De même, les compagnies aériennes ne sont aucunement tenues de vous rembourser si vous annulez un voyage en raison de facteurs indépendants de leur volonté. Tu peux consultez les dernières mises à jour du ministère des Affaires étrangères pour voyager en Croatie en ligne.

