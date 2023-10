Mes vacances de fiançailles ont été gâchées par une épidémie de punaises de lit à Paris… l’hôtel a blâmé les moustiques mais mon corps était COUVERT de piqûres.

UNE HOLIDAYMAKER a vu ses fiançailles ruinées après avoir été ravagée par des punaises de lit à Paris.

Bonnie Clare avait prévu une escapade de trois mois à travers l’Europe, mais ses vacances de rêve ont été gâchées par les créatures.

Bonnie profitait de son excursion en Europe avant l’attaque des insectes. Crédit : Fourni

Elle était couverte de marques sur tout le corps Crédit : Fourni

Bonnie a subi des morsures aux joues, au cou et ailleurs sur son corps. Crédit : Fourni

Une alerte a été émise à Paris concernant l’épidémie « généralisée » de punaises de lit dans les lieux publics, notamment dans les cinémas, à l’aéroport et dans les transports publics.

Et maintenant, nombreux sont ceux qui craignent que ces insectes embêtants ne se propagent au Royaume-Uni – car les cas ont récemment augmenté de 65 % d’une année sur l’autre, alors que de plus en plus de ménages sont victimes de ces bestioles effrayantes.

Bonnie, d’Australie, s’est retrouvée couverte de plaies rouges après que son hôtel à Paris ait été criblé de parasites suceurs de sang.

Elle a déclaré au Sun : « J’ai remarqué des punaises de lit pour la première fois après ma première nuit dans mon hôtel, même si je ne savais pas si c’était des punaises de lit ou non. »

Après avoir parlé à l’hôtel de ses piqûres, ils ont insisté sur le fait qu’il s’agissait uniquement de moustiques.

« Je n’avais jamais entendu ni vu de moustiques à Paris et je n’ai jamais eu ce type de réaction », a déclaré Bonnie.

« Ils ont ensuite dit ‘désolé, nous avons eu une épidémie il y a un mois dans cette pièce précise, donc c’était probablement des punaises de lit’. »

Après l’épreuve de Bonnie, l’hôtel – pour lequel elle a payé 70 £ par nuit – aurait refusé de la rembourser.

Pour aggraver les choses, Bonnie a déclaré que sa confiance avait été ruinée avant une proposition surprise de son petit ami.

« Cela a gâché mon corps et j’ai eu une réaction allergique à ces produits, une semaine avant que mon homme ne me rencontre à Rome pour me proposer. J’étais couverte de piqûres », a-t-elle déclaré.

Ce qui était censé être un voyage romantique a laissé Bonnie deviner son apparence sur les photos.

Bonnie a déclaré qu’elle avait utilisé Photoshop pour récupérer ses photos de fiançailles glamour en Italie.

« Les punaises de lit ont gâché mon séjour à Paris et mon séjour à Barcelone, car j’étais couverte de la tête aux pieds de piqûres auxquelles j’avais une réaction allergique », a-t-elle déclaré.

« J’ai dû aller dans une pharmacie et me procurer des antihistaminiques, de la crème stéroïde, des antibiotiques et de la crème contre les piqûres d’insectes, mais aucun n’a fonctionné.

« Je suis allé à Barcelone pendant quelques jours et comme les piqûres ne réagissaient pas pendant quelques jours, je me réveillais avec de nouvelles piqûres.

« Et cela a rendu mon séjour à Barcelone inconfortable, surtout à la plage. »

Bonnie avertit désormais les autres voyageurs de lire les avis sur leur hébergement pour s’assurer qu’ils évitent la même expérience.

Elle a déclaré: « Si quelqu’un s’est plaint il y a un mois ou deux de punaises de lit, n’y restez pas. »

Le nombre de punaises de lit a continué à exploser, non seulement en France, mais maintenant au Royaume-Uni.

Ces créatures dégoûtantes peuvent se cacher dans de nombreux endroits de la maison, notamment dans les cadres de lit, les matelas, les meubles, les vêtements, derrière les tableaux et sous les morceaux de papier peint.

On pense également qu’ils deviennent résistants aux insecticides et les experts en lutte antiparasitaire peuvent avoir besoin de plusieurs visites sur une propriété car les traitements ne fonctionnent pas toujours du premier coup.

La meilleure chose à faire est de les attraper tôt et de les empêcher de se propager, en incluant cinq signes révélateurs d’une infestation possible.

Une autre femme, Jihoon, était dans la capitale française pour la Fashion Week de Paris.

Après avoir pris le métro une fois, elle était couverte de plaies rouges après l’attaque des créatures.

Elle a déclaré : « C’est partout sur ma jambe, ainsi que sur l’autre jambe, et ça me démange tellement ! »

Elle a également vérifié ses sacs et ses vêtements pour s’assurer qu’elle n’en « rapporte aucun à la maison ».

« Les gars, soyez prudent », a-t-elle conclu.

« J’ai pris le métro une fois, j’étais en jort (short long), et regarde mes jambes. »

Bonnie s’est retrouvée couverte de plaies rouges après avoir séjourné dans un hôtel à Paris Crédit : Fourni

Le petit ami de Bonnie lui a proposé à Rome – mais elle a dit que ses morsures avaient gâché ces vacances spéciales Crédit : Fourni

Bonnie, photographiée avec sa fiancée, a déclaré qu’elle se sentait gênée lors de leur séance photo de fiançailles Crédit : Fourni

Elle a pu récupérer les photos de sa demande en mariage grâce à Photoshop Crédit : Fourni

Elle a déclaré que des morsures continuaient également à apparaître dans les jours qui ont suivi son départ de Paris. Crédit : Fourni