La meilleure archer indienne en arc classique Deepika Kumari a déclaré mardi que les Jeux olympiques de Tokyo seraient une expérience différente de ses deux Jeux précédents, et elle s’attend à une performance bien améliorée dans trois mois.

Le contingent indien d’arc classique est actuellement dans la ville pour la Coupe du monde de tir à l’arc 2021 (étape I) et aura son premier aperçu de la compétition internationale depuis plus d’un an en raison des restrictions de Covid-19.

«Les Jeux olympiques (de Tokyo) seront différents pour moi. J’apprends à contrôler mes pensées. En même temps, je fais mieux », a déclaré Kumari, qui se rendrait à ses troisièmes Jeux olympiques consécutifs plus tard cet été.

L’ancienne n ° 1 mondiale avait terminé en tête des sélections, et elle est également en tête de l’équipe féminine classique, qui tente de faire passer son quota pour les Jeux de Tokyo de un à trois lors de la qualification finale à Paris dans deux mois ». temps.

«Le tir à l’arc est une question d’esprit et de pensées. Nous devons savoir comment gérer la pression, comment contrôler le cerveau; mon contrôle mental, mon contrôle de la pensée. C’est la clé du tir à l’arc et des sports », a déclaré Kumari à World Archery, l’instance dirigeante mondiale du sport.

Kumari a déjà eu une illustre carrière, terminant sur le podium à cinq reprises en sept participations à la finale de la Coupe du monde Hyundai de tir à l’arc et a remporté d’innombrables autres médailles internationales.

Depuis sa médaille d’or aux Jeux du Commonwealth à l’âge de 15 ans, Kumari a été sous les feux de la rampe et cela a ajouté à la pression.

«Je ne savais rien à ce moment-là. J’étais si jeune. J’aimais juste les jeux. Si je gagne, si je perds, cela n’a pas d’importance pour moi. J’aimerais pouvoir y revenir, mais d’une manière différente; avec mon expérience (actuelle), avec mon contrôle. «

La jeune femme de 26 ans dit qu’il lui reste encore beaucoup de tir à l’arc international – et beaucoup d’espace pour continuer à apprendre. Cette auto-amélioration démarre avec un retour sur le terrain de la Coupe du monde Hyundai de tir à l’arc cette semaine à Guatemala City.

«Vous continuez à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Mais les compétitions vous donnent de la pression. Vous devez savoir comment gérer la pression », dit-elle.

Quant à la puissance sud-coréenne du tir à l’arc, confirmant récemment qu’elle ne participerait pas au circuit de la Coupe du monde cette année, Kumari déclare: «S’ils avaient participé, il y aurait eu un peu plus de compétition, mais cela n’a pas d’importance pour moi. C’est leur décision. Je veux jouer. »

