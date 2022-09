Mes trois beaux anges seront toujours dans mon cœur brisé, dit la mère angoissée de frères et sœurs tragiques

LA mère dévastée de trois enfants tués dans leur propre maison a raconté son agonie suite à la perte de ses “beaux anges”, déclarant : “Maman t’aimera pour toujours”.

La mère brisée Margaret ‘Twink’ Cash McDonagh, 40 ans, est retournée hier sur les tombes des jumeaux tragiques Christy et Chelsea Cawley, huit ans, et de leur sœur Lisa Cash, 18 ans.

Le “ neuvième jour ” implique que les membres de la famille immédiate retournent à la tombe neuf jours après l’enterrement pour prier pour les morts 1 crédit

Heartbroken Margaret s’est rendue au cimetière de Bohernabreena à Dublin pour marquer une tradition appelée le « neuvième jour », qui implique que les membres de la famille immédiate retournent sur la tombe neuf jours après l’enterrement pour prier pour les morts.

Des affiches spéciales avec des photos précieuses des frères et sœurs, des ours en peluche et des fleurs ont également été laissées devant la maison de la famille sur Rossfield Avenue à Tallaght, dans le sud de Dublin.

Parlant pour la première fois de son chagrin, Margaret a déclaré: «Mes trois beaux anges. Maman t’aime et te manque.

“Pour toujours mes bébés, toujours dans mon cœur brisé.”

La maman angoissée a décrit Christy, Chelsea et Lisa comme “trois beaux enfants” et a ajouté : “Maman t’aimera et te manquera pour toujours.”

La famille et les amis sous le choc ont dit des prières au cimetière de Bohernabreena pour se souvenir de la petite Christy, Chelsea et Lisa hier.

Leur frère de 14 ans, qui a sauté par la fenêtre de leur maison familiale à Tallaght pour sonner l’alarme, soutient Margaret depuis sa sortie de l’hôpital après avoir reçu un traitement.

Hier soir, un ami de la famille, Ned Collins, a raconté au Irish Sun comment la mère et ses proches avaient du mal à gérer la perte.

Ned a déclaré: “Margaret n’est pas géniale, la famille n’est pas géniale. Ils essaient de continuer mais c’est tellement dur.

“Il n’y a pas de mots pour ça, pas de mots du tout.

“Margaret a encore du mal à en parler. Comment l’acceptez-vous ?

« Le frère de 14 ans soutient sa mère. Il est sorti de l’hôpital depuis un bon moment maintenant et fait de son mieux.

“Ils essaient de se soutenir. C’est tout ce qu’ils peuvent faire.

“Le rassemblement sur la tombe du neuvième jour consiste à se soutenir mutuellement, il s’agit de prier pour les enfants.”

Tragic Christy, Chelsea et leur sœur Lisa ont été découvertes avec des coups de couteau à leur domicile dimanche dernier.

Les trois ont été enterrés ensemble au cimetière de Bohernabreena dans trois cercueils blancs après une messe funèbre déchirante à l’église St Aidan à Brookfield, Tallaght.

Le père Paul O’Driscoll, aumônier de la paroisse des Gens du voyage, a déclaré que la communauté locale avait été “écrasée” et laissée “privée de mots” à la suite de la triple perte.

Il a déclaré: «Lorsque l’inattendu se produit lors d’une crise communautaire, nous ne sommes pas seuls.

« Nous sommes amis et voisins et nous vivons tous la même rupture dans la réalité.

“Privés de mots, nous avons tous la même question. Comment cela a-t-il pu arriver?”

Le père O’Driscoll – qui a été rejoint par le curé local, le père Bill O’Shaughnessy – a également rendu hommage au frère de 14 ans des frères et sœurs, qui a été blessé en donnant l’alarme.

Il a dit: “Votre bravoure et votre force sont une inspiration pour le courage et l’amour.”

Andy Cash, 24 ans, a été accusé du meurtre de ses deux sœurs et de son frère.

Le suspect a été placé en garde à vue pour comparaître à nouveau le 6 octobre.