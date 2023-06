Mes somptueux gâteaux de fête m’ont appris des leçons inattendues sur la parentalité et l’acceptation de moi-même

Cette chronique à la première personne est rédigée par Christina Bagatavicius, une maman fière qui vit à Toronto et dirige un cabinet de conseil culturel. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Parfois, j’aime faire des gâteaux de fête et, quand je le fais, ce ne sont jamais des affaires humbles.

Le premier gâteau exagéré que j’ai fait était pour le 39e anniversaire de mon mari, et toute notre famille s’est lancée « à fond » sur un gâteau de volcan de dinosaure préhistorique avec six couches de tours de gâteau imposantes. La base du volcan était une couche veloutée de fondant brun qui ressemblait à une expérience scientifique de lycée. Il y avait des vélociraptors en massepain menaçants, des arbres tropicaux avec des bretzels pour les troncs, une cascade scintillante avec des pépites et des gels translucides.

Des rochers cendrés (également appelés morceaux de biscuits et de crème Bulk Barn) étaient dispersés autour de la lave brûlante et d’un paysage de glaçage vert et bleu criard. Pour nous assurer que nous avions le drame en direct d’une éruption volcanique, j’ai retrouvé un gars qui vend de la neige carbonique au kilo – tout cela pour que nous puissions avoir une vague de fumée pour le moment « joyeux anniversaire ».

Le premier gâteau de fête que Bagatavicius a préparé était un volcan avec de la fumée et des dinosaures comestibles pour le 39e anniversaire de son mari. Ses fils, Teddy et Oscar, ont participé à sa décoration. (Soumis par Christina Bagatavicius)

Soyons réalistes : ces gâteaux ne sont pas des efforts purement altruistes.

Mes gâteaux s’efforcent d’être des célébrations somptueuses plus grandes que nature. Lorsque ce moment de gâteau se produit, je veux que les yeux s’écarquillent, que les mâchoires tombent et que tout le monde croie en la magie.

À la veille de l’anniversaire de mon enfant, vous pouvez généralement me surprendre à travailler jusqu’aux petites heures de la nuit, fredonnant distraitement avec mes manches retroussées dans une transe créative. Toute la cuisine se retrouve en désordre, recouverte d’une fine couche de sucre glace.

Les gâteaux de fête sont mon langage d’amour. Certaines années, toute la famille s’implique dans la fabrication du gâteau, déroule le fondant et confectionne les décorations. Les autres années, c’est mon opération furtive.

Sont-ils un peu trop ? Probablement, oui, mais ces gros projets créatifs encombrants me permettent d’exister sous mon vrai jour – trop enthousiaste, trop intense, trop coloré.

Il y a un peu plus d’un an, mon plus jeune fils, Teddy, a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) alors qu’il avait huit ans. Alors que nous essayions de trouver comment le soutenir, j’ai également découvert que j’avais le TDAH. J’avais 44 ans. Avant une évaluation, j’avais pensé que mon attitude « tout ou rien » envers la vie était un trait de personnalité plutôt qu’une neurodivergence.

Bagatavicius peut souvent être trouvé en train de préparer un gâteau de fête tard dans la nuit. (Soumis par Christina Bagatavicius)

En tant que parent, je suis parfois mon propre critique le plus sévère, surtout quand je manque de tâches super simples. Je fais des déjeuners scolaires personnalisés uniquement pour mélanger les sacs à lunch ou oublier les ustensiles. Je réserve des événements dans mon calendrier, mais j’arrive quand même à mélanger les heures ou les dates. Je me souviens aussi rarement où appartiennent les articles ménagers, je les place dans un nouvel endroit, puis je demande de l’aide lorsque je ne peux pas les retrouver plus tard.

Je suis rassuré par cette première conversation que Teddy et moi avons eue au coucher sur le TDAH et sur la façon dont cela pourrait se manifester dans nos forces et nos difficultés. Sage au-delà de ses années, Teddy m’a dit que la meilleure chose à propos du TDAH est que c’est quelque chose que nous partageons. Nous avons discuté de la façon dont on peut parfois avoir l’impression que le monde entier a été conçu pour quelqu’un d’autre, et aussi à quel point il peut être atroce de vivre de longues périodes d’ennui ou d’immobilité. Sans oublier de s’attaquer aux tâches fastidieuses et délicates de la vie, comme l’effort nécessaire pour enfiler une paire de chaussettes.

Bagatavicius a fait un gâteau inspiré de Marie-Antoinette pour le septième anniversaire de son plus jeune fils Teddy. À sa demande, le gâteau a été décoré de sept desserts de son choix pour marquer chaque année de sa vie. (Soumis par Christina Bagatavicius)

Parfois aussi on s’espace, on s’interrompt, on perd la notion du temps. Mais alors, si nous pouvons traverser ces luttes, il y a les merveilleux avantages du TDAH : des esprits qui bougent si vite, des idées qui débordent, une abondance d’énergie illimitée, d’excitation et de positivité.

Il y a de nombreuses leçons de vie précieuses que mes enfants n’apprendront jamais de moi. Mais s’il y a une petite leçon que j’espère qu’ils tireront de mes extravagances en matière de pâtisserie, c’est qu’ils peuvent créer presque tout ce qu’ils peuvent imaginer. Et aussi qu’il y a une joie chaleureuse à avoir lorsque nous prenons soin des autres et les faisons se sentir très spéciaux.

Environ deux semaines avant la fête, nous conceptualisons le thème et devenons un peu obsédés, parcourant J’y suis arrivé! épisodes et rechercher des tableaux Pinterest sans fin. Parfois, je crée de petits croquis dessinés à la main pour obtenir un consensus familial sur la vision. Au plus tôt quatre jours avant la fête (j’ai toujours besoin d’un délai), nous passons à sa réalisation.

Premier jour : achetez des quantités ridicules de fournitures pour gâteaux.

Deuxième jour : faites cuire des quantités ridicules de gâteau.

Jour 3 : Préparez des quantités ridicules de crème au beurre colorée.

Quatrième jour : préparez des éléments décoratifs et faites un gâteau de fête ridicule.

Bagatavicius a préparé un gâteau sur le thème du tricot pour le 76e anniversaire de sa belle-mère. (Soumis par Christina Bagatavicius)

Je n’aime pas l’admettre, mais parfois je faiblis le deuxième jour. Bien que mon esprit rationnel comprenne que la pâtisserie est une science, la tentation de « devenir voyou » et d’improviser pèse lourd. Je dois me forcer à ralentir, à lire et relire attentivement la recette, et à ne sauter aucune étape. Parfois, je prends une respiration profonde et consciente et je me rappelle, ce n’est qu’un gâteau.

Pourtant, il y a eu des années où je modifie secrètement un ingrédient ou j’assemble deux ou trois recettes différentes, car je ne peux pas résister à l’envie d’essayer quelque chose de nouveau. Le plus souvent, ce sont les gâteaux qui finissent par être un peu meilleurs qu’ils n’en ont le goût.

Certains pourraient penser que la plus grande tragédie de toutes est que nos gâteaux sont voués à être mangés. Pourquoi perdre du temps ?

Les invités ont déjà commenté cela – qu’il semble dommage de mettre autant d’énergie dans un résultat aussi éphémère. Pourtant, pour moi, le moment juste avant de couper cette première tranche est celui où la célébration brille le plus. Même si la vie est éphémère, nous nous laissons bercer par nos rythmes quotidiens, comme si tout durait éternellement mais que rien ne fonctionnait littéralement.

Bagatavicius a préparé un gâteau sur le thème des fêtes nommé « la nuit où les gens en pain d’épice ont failli s’échapper ». Il mettait en scène un groupe de pain d’épice essayant de fuir l’atelier du Père Noël au pôle Nord. (Soumis par Christina Bagatavicius)

En accordant autant d’attention à quelque chose d’aussi manifestement impermanent, pendant une brève seconde, nous pouvons sentir à quel point ces célébrations partagées sont précieuses.

Si seulement tout dans la vie pouvait être aussi intentionnel que de faire un gâteau pour quelqu’un que j’aime.

