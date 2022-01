Mes seins ZZZ sont les plus gros du monde

LA femme dont les seins sont officiellement les plus gros du monde a déclaré qu’elle était attaquée tous les jours par de vils trolls.

Malgré les railleries, Annie Hawkins-Turner dit également que de nombreux hommes voient ses actifs de 102 ZZZ-cup comme leur fantasme ultime et qu’elle a pu en tirer une fortune.

Annie Hawkins-Turner a commencé à développer des seins à l’âge de cinq ans Crédit : Facebook

Annie dit qu’elle subit des railleries tous les jours 1 crédit

Le modèle fétiche d’Atlanta, en Géorgie, s’appelle Norma Stitz – un jeu sur les mots « énorme t *** ».

La maman de deux enfants détient le record du monde Guinness pour ses seins époustouflants, qui pèsent 65 livres chacun et mesurent plus de quatre pieds et demi de long.

Elle a reçu un diagnostic de gigantomastie, une maladie qui implique une croissance lente et progressive des tissus mammaires, ce qui signifie qu’ils ont continué à croître tout au long de sa vie.

Annie a commencé à développer des seins à l’âge de cinq ans, et à neuf ans, ils avaient une taille 36D et ont été victimes d’intimidation tout au long de sa vie.

« Quand je sors de chez moi, je dois penser à ce que va être ma journée et qui va m’attaquer aujourd’hui », a-t-elle déclaré un jour à la télévision au Royaume-Uni.

« Chaque jour, quelqu’un me taquine sans me connaître. Ils se moquent de moi et il n’y a aucune raison. Je suis humain comme tout le monde.

«Je suis juste béni de différentes manières que les autres. Cela affecte très mal mon fils parce que les gens regardent.

La vie d’Annie a changé en 1991, elle a rencontré « l’amour de ma vie », Allen Turner, un officier de l’armée de l’air qui avait 20 ans son aîné.

« A mon grand étonnement, j’ai découvert qu’Alan aimait les grosses femmes et pensait que mes seins étaient magnifiques », a-t-elle déclaré.

« Malgré l’écart d’âge, nous nous entendions très bien. Il a renforcé ma confiance en moi, m’a continuellement dit que j’étais belle et m’a accepté, moi et mes enfants.

Après avoir fréquenté pendant cinq ans, le couple s’est marié et Allen a encouragé Annie à commencer à tirer le meilleur parti de ses seins de grande taille.

« Il m’a encouragée à envoyer des photos à un magazine spécialisé un an après notre rencontre et j’ai été inondée de demandes », a-t-elle déclaré.

« C’était un magazine qui mettait en vedette des femmes blanches et j’étais en vedette, battant, je suppose, un autre record. »

La carrière d’Annie s’est épanouie à partir de là – elle a créé un site Web et chargé des hommes d’admirer ses seins.

En quelques mois, elle a eu plus d’un million d’abonnés et a gagné 40 000 £ la première année.

Les médecins ont conseillé à Annie, qui mesure 22 et mesure 5 pieds 6 pouces, de subir une réduction mammaire, mais elle a refusé.

« Je ne veux pas jouer avec la nature. Au fur et à mesure que mes seins grossissaient, les muscles de mon dos se développaient et les soutenaient », a-t-elle déclaré.