Mes seins XXXL sont les PLUS GROS de Grande-Bretagne – ils me coûtent 40 000 £ et je les adore… mais il y a un inconvénient

UNE MODÈLE qui a dépensé 40 000 £ en procédures pour lui donner certains des plus gros seins de Grande-Bretagne dit qu’elle les aime – mais il y a un inconvénient.

Nicki Valentina Rose, 32 ans, a eu son premier travail de boob à l’âge de 19 ans avant de payer des milliers pour avoir maintenant son buste 34NN.

Le mannequin prétend avoir les plus gros seins de Grande-Bretagne Crédit : @vip_nvr / instagram

Nicki a eu son premier boulot à l’âge de 19 ans Crédit : @vip_glamour_x / Nicki Valentina

Le mannequin glamour de Kensington, dans l’ouest de Londres, a été avertie par les médecins que sa santé était en danger après avoir dépensé un total de 68 000 £ en chirurgie plastique.

Nicki a appris qu’elle était plus susceptible de souffrir de maux de dos et de fatigue chronique – mais a ignoré les conseils et a continué à être opérée.

Elle avait précédemment déclaré: « Cela me rend plus heureuse quand j’ai de gros seins – c’est quelque chose que j’ai toujours voulu depuis que je suis très jeune.

« Je suis la seule fille britannique vivant au Royaume-Uni à avoir les plus gros implants et les plus gros seins de ce pays.

« Mais ils m’empêchent de faire des trucs dans la voiture ou de me raser les aisselles.

« Mes implants sortent dans mes aisselles, donc je ne peux pas les voir quand je me rase.

« Quand je dors sur le dos, j’ai l’impression que quelqu’un est assis sur moi, alors je dors sur le ventre parce que c’est tellement plus facile et confortable – c’est comme un oreiller de grossesse sous moi. »

Elle a ajouté: « J’ai été avertie que cela pourrait me causer de graves problèmes de dos, alors mon chirurgien plasticien m’a dit de travailler sur les muscles de mon dos.

« Mon médecin m’a dit que ma structure corporelle était à risque.

« Les médecins disent que je vais devenir très fatigué, très paresseux, ce qui signifie que je vais prendre beaucoup de poids et que cela pourrait me faire grossir. »

Nicki est passée sous le couteau après avoir été victime d’intimidation pour ses seins 32B d’origine.

Elle a également déboursé 20 000 £ pour un travail de nez.

Sa transformation spectaculaire l’a vue lancer sa première séance de mannequinat via Instagram, ce qui a ensuite fait d’elle un modèle glamour.

Et même si elle adore son look, Nicki a dit qu’elle ne pouvait aller nulle part sans que quelqu’un veuille prendre une photo.

Elle a déclaré: « Les étrangers ont l’air choqués par mon look parce qu’ils n’ont jamais vu de gros seins, et tout le monde demande à prendre une photo – ce qui peut être ennuyeux.

« Je reçois toujours des gens qui me regardent en train de prendre des photos que je ne peux même pas aller au magasin sans que quelqu’un veuille prendre une photo.

Malgré les tracas des membres du public, Nicki a déclaré que la chirurgie plastique la rend heureuse, mais a rappelé aux gens que « la beauté vient vraiment de l’intérieur ».