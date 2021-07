Mes seins sont si gros que je les ai brûlés sur le gril de Nando mais le NHS ne me permet toujours pas d’avoir une opération de réduction

Une FEMME dont les seins sont si gros qu’elle les a brûlés sur un gril chez Nando s’est vu refuser une opération de réduction mammaire sur le NHS.

Esme ‘Lili’ Clemson, 20 ans, travaillait au restaurant lorsqu’un de ses seins de 32JJ a touché le gril brûlant.

Esme ‘Lili’ Clemson, 20 ans, dit que ses seins lui causent des problèmes depuis des années Crédit : instagram @liliclemson

Elle a supplié le NHS pour une réduction – mais ils ne lui en donneront pas Crédit : va me financer

Et ce n’était qu’une épreuve à laquelle elle a dû faire face avec ses gros seins, a-t-elle déclaré au Mirror.

La femme, de Wolverhampton, a déclaré que lorsqu’elle était à l’école, elle était appelée « gros seins » et qu’elle recevait toujours des commentaires dans la rue sur son corps – ayant déjà été appelée sept fois par jour.

Elle a été confrontée à une série de problèmes physiques, notamment de graves maux de dos et de la lenteur.

Mais malgré son buste et les problèmes qui l’accompagnent, Esme a été forcée de demander à des étrangers de l’aider à financer sa réduction mammaire après avoir été rejetée par le NHS.

La jeune femme de 20 ans a des seins d’environ huit tailles de bonnets plus grands que la moyenne pour son âge, et elle a dit qu' »il ne se passe pas un jour » sans qu’elle pense à obtenir une réduction.

Esme a expliqué: « Cela signifierait le monde pour moi. Je ne voudrais pas donner ces seins à mon pire ennemi. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c’est grave.

« Ce n’est pas une bénédiction. Mes seins ne sont pas gais, ils s’affaissent, ils tombent, ils ont des vergetures tout autour d’eux, ils ne sont pas attrayants ou agréables à regarder. »

L’une des épreuves les plus horribles qu’Esme ait dû traverser a été lorsqu’elle a été brûlée alors qu’elle travaillait chez Nando.

L’AGONIE DES SEINS

Alors qu’elle se penchait sur la grille pour nettoyer le dos, ses seins heurtèrent le côté du métal chaud.

Et elle a également révélé qu’elle souffrait d’acné sur ses seins, qui, selon elle, est causée par leur taille.

Elle a déclaré: « Parce qu’il y a beaucoup de peau sur la peau autour de mon torse et de ma poitrine, la sueur s’accumule et j’ai de l’acné dans certaines zones. »

Parlant de son adolescence, Esme a déclaré qu’elle avait reçu des commentaires horribles de ses camarades de classe alors que ses seins continuaient de gonfler.

Elle a ajouté: « J’avais beaucoup plus d’amis que de filles et mes seins étaient toujours une blague courante ou un sujet de conversation.

« Les gens le sursexualiseraient toujours. Je serais toujours appelé gros seins et des choses comme ça. Cela vous fait un peu peur.

« Un gars pour qui j’ai eu le béguin à l’école secondaire a dit ‘Je ne t’aime que pour ton corps, pas pour ton visage’.

« Je portais toujours un blazer parce que j’étais tellement timide. Je ne voulais pas attirer l’attention sur mes seins. Je les couvre toujours maintenant. »

Elle demande une réduction au NHS depuis 2018, mais les médecins lui ont dit à plusieurs reprises qu’elle ne pouvait pas en avoir une car elle était en surpoids et avait moins de 21 ans.

Elle a ensuite abandonné deux tailles de robe et espérait qu’elle se ferait enfin opérer cette année. Cependant, on lui a dit en avril que son IMC était encore trop élevé.

Après avoir finalement accepté qu’elle ne pourra pas obtenir de réduction sur le NHS, Esme demande maintenant des dons pour l’aider à payer un traitement privé.

Elle a déclaré: « Nous n’avons pas l’argent pour payer pour que je le fasse en privé ici. »

Esmée espère pouvoir commencer à marcher et participer à plus d’activités après sa réduction, car elle ne sera plus gâchée par la douleur.

Un porte-parole du Black Country et du West Birmingham Clinical Commissioning Group a déclaré: « Les patientes doivent répondre aux critères d’éligibilité pour la chirurgie de réduction mammaire, ce qui inclut un IMC stable de 27 ou moins, conformément aux directives nationales. »

Vous pouvez faire un don à la page GoFundMe d’Esme ici.