Mes seins naturels de 34 KK sont un cauchemar… J’ai été chassé de l’école et les vols et les cabines d’essayage sont devenus des zones sinistrées

SI vous avez déjà eu du mal à trouver la bonne taille de robe en magasin, pensez à Anastasiya Berthier.

La bombe aux gros seins possède des seins naturels de 34KK qui font de sa vie quotidienne un parcours d’obstacles inattendu, des vols difficiles aux cours d’éducation physique traumatisants lorsqu’elle était enfant.

6 Anastasiya Berthier modèle ses seins 34KK Crédit : fourni

6 Le mannequin russe a été taquiné lorsqu’elle était adolescente pour son gigantesque décolleté Crédit : fourni

Depuis le début de son adolescence, l’influenceuse russe de 28 ans lutte contre ses « démons intérieurs » après avoir été victime d’intimidation et de trolling à cause de ses seins gigantesques.

Cependant, avec 1,7 million de fans sur Instagram qui l’aident à gagner des milliers de livres, elle a fait de sa poitrine son plus grand atout.

« Les trolls se cachent derrière l’anonymat d’Internet et des faux comptes et continuent de me harceler, essayant toujours de donner leur avis ou même de créer des forums pour parler de ma vie personnelle.

« Je ne me laisse pas abattre par les commentaires. Je suis fier de qui je suis. Je m’aime et mon corps. J’adore mes courbes. J’aime le volume de ma poitrine, de mes hanches et de ma taille.

Ayant déménagé de Moscou à Dubaï, Anastasiya n’aime rien de plus qu’un peu de shopping, mais admet que les vestiaires sont devenus une zone sinistrée.

Elle a déclaré : « J’ai parfois eu besoin de l’aide des préposées aux cabines d’essayage. C’est particulièrement frustrant lorsque les vêtements se déchirent au niveau du buste et que je dois ensuite les payer.

« Les magasins de lingerie classiques ne sont pas une option pour moi car ils n’ont jamais ma taille, j’ai donc recours aux boutiques en ligne spécialisées.

« Le défi réside dans la recherche de fils aux dimensions adéquates, ce qui m’amène à opter pour des solutions sur mesure. »

Enfance troublée

Mais l’étonnante mannequin insiste sur le fait qu’elle est enfin satisfaite après une enfance troublée, qui l’a vue devenir une solitaire à cause d’horribles tyrans à l’école.

Elle dit : « Quand j’ai eu 13 ans, mes seins ont tout simplement grossi.

«À 14 ans, j’étais dans une coupe DD. Au lieu de me sentir chanceuse, je me sentais super gênée, surtout pendant l’éducation physique.

« Des choses simples comme faire du jogging étaient difficiles – mes seins étaient si lourds. »

Au cours de son adolescence, Anastasiya a été sévèrement ridiculisée par ses camarades de classe.

La plupart des quolibets et des moqueries provenaient des garçons, mais même certaines filles faisaient preuve d’une extrême jalousie.

Une fille aurait poursuivi Anastasiya dans le couloir de l’école avec un couteau, menaçant de lui couper les seins.

«Cela m’a conduit à une horrible dépression», dit-elle.

Années de solitude

La pression croissante et les troubles émotionnels ont forcé Anastasiya à abandonner complètement l’école.

Pendant les trois années restantes de ses études, elle a été scolarisée à la maison et s’est souvent enfermée dans sa chambre pour jouer à des jeux vidéo.

Elle déclare : « J’étais seule en grandissant, mais cela a changé lorsque j’ai découvert des communautés de femmes sur les réseaux sociaux qui célébraient leurs divers types de corps.

« Leurs histoires m’ont aidée à voir ma propre beauté et ma propre valeur. »

Inspirée par la confiance en soi des autres, Anastasiya, qui a travaillé comme graphiste et rédactrice de contenu avant de devenir mannequin, a également commencé à raconter son parcours sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré : « J’ai lancé ma page Instagram en 2018 en tant que compte professionnel pour mes œuvres, mais j’ai ensuite commencé à télécharger des photos de moi en maillot de bain.

« Les images ont attiré l’attention des influenceurs, qui ont republié mes photos.

« Ma page a commencé à se développer rapidement, gagnant plus de 510 000 abonnés en seulement deux ans. »

Fans du monde entier

Avec désormais plus de 1,7 million de followers sur Instagram, Anastasiya a transformé ce qu’elle considérait autrefois comme un « défaut » en une machine à gagner de l’argent.

En plus des concerts de mannequin, les fans paient pour des clichés sur des sites Web d’abonnement comme OnlyFans, qui lui ont rapporté des milliers de livres.

Mais sa nouvelle vie de jet-set peut bien sûr comporter des inconvénients.

L’influenceuse avait précédemment révélé à quel point les vols longue distance pouvaient être un véritable cauchemar – l’obligeant à surclasser ses billets.

Elle a déclaré : « Je voyage toujours en classe affaires ou en première classe, surtout pour un long vol. En effet, vous pouvez déplier la chaise et étirer votre dos. De plus, je préfère plus d’intimité.

« Mes seins ont causé des accidents maladroits – c’est tellement gênant.

« J’écrase toujours les choses sur la table avec ! J’ai aussi accidentellement frappé des gens avec ces balles lorsque je faisais du shopping et j’ai renversé des objets.

Le mannequin aux courbes généreuses a également admis que les dysfonctionnements de sa garde-robe étaient également un cauchemar constant.

Dans une circonstance extrême, Anastasiya a révélé que sa poitrine avait failli provoquer un accident de voiture.

Elle a déclaré : « Je suis allée faire de l’équitation et j’ai décidé de porter un haut très ouvert.

« Tout allait bien jusqu’à ce que le cheval court et que mes seins tombent ! Je ne m’attendais pas à cela et je ne pouvais pas le réparer rapidement parce que le cheval accélérait et je le tenais.

« Au même moment, une voiture passait à côté de nous et le conducteur a été tellement choqué qu’il a presque perdu le contrôle du véhicule… C’était si proche d’un très grave accident. »

6 La femme de 28 ans publie régulièrement du contenu à caractère raciste sur les réseaux sociaux Crédit : fourni

6 Le mannequin ne se soucie plus de ce que les trolls lui disent Crédit : fourni

6 Anastasiya compte plus de 1,7 million de followers sur Instagram Crédit : fourni