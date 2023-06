Mes seins 36NN sont si gros que j’ai dû acheter une nouvelle voiture pour pouvoir rentrer à l’intérieur

UNE FEMME avec des seins de 36 NN a dit qu’ils étaient si gros qu’elle a dû acheter une nouvelle voiture car elle ne pouvait pas rentrer à l’intérieur.

Amber May, 23 ans, a subi cinq opérations de seins pour agrandir son buste et affirme qu’ils pèsent maintenant une pierre pleine.

Amber May lui dit qu’elle a dû acheter une voiture plus grosse à cause de ses énormes seins Crédit : Jam Press/@ambermayy_2

Amber a dépensé 70 000 £ pour diverses chirurgies plastiques Crédit : Jam Press/@ambermayy_2

Et elle dit qu’ils sont devenus si gros qu’elle ne peut même pas les mettre dans sa voiture.

Amber, du Leicestershire, a déclaré au Mirror: « Mes seins me limitent avec certaines choses comme m’entraîner et attacher mes lacets.

« J’ai du mal à trouver des vêtements qui me vont. J’ai même dû acheter une voiture plus grosse pour pouvoir m’adapter à l’intérieur. »

Amber a dépensé du temps et de l’argent pour subir des liftings brésiliens des fesses, des charges faciales, des travaux dentaires approfondis et deux opérations de nez en plus de ses agrandissements mammaires.

Au total, la « bimbo » autoproclamée a déjà dépensé 70 000 £ pour diverses procédures de chirurgie plastique.

Malgré cela, Amber, qui serait obsédée par l’apparence d’une poupée Barbie, n’a pas l’intention d’arrêter de modifier son corps.

Amber, basée dans le Leicestershire, qui a financé ses multiples interventions chirurgicales grâce à l’argent qu’elle a gagné grâce à Onlyfans, a déclaré: « La plupart de mes fans et abonnés adorent mes seins.

« Mais je reçois souvent des commentaires de trolls sur ma page TikTok disant que je suis allé trop loin ou que mes seins vont éclater – mais je les ignore simplement.

« Depuis que je suis plus gros, je gagne plus d’argent. J’aime le look de ma poitrine et mes vrais fans aiment aussi me voir grossir.

« ‘Bimbofication’ est une identité et c’est une façon de m’exprimer. J’adore le faux look, tout ce qui est rose et qui me met en valeur. »

Pour sa prochaine opération, Amber déboursera 30 000 £, voyageant jusqu’en Belgique pour l’opération.

Trouver un chirurgien assez courageux pour agrandir à nouveau ses seins a été un défi, mais cela n’a pas refroidi son enthousiasme.

Elle a ajouté : « Il est difficile de trouver un chirurgien qui fera des implants plus gros que ma taille actuelle – il n’y en a que quelques-uns dans le monde qui le feront. J’ai hâte de voir à quoi ils ressembleront ! »