Mes sacs de courses étaient trop lourds. Pourrais-je adopter la solution évidente?

UNe jeune homme, je savais exactement ce dont j’avais besoin pour rôtir un poulet : une plaque de four et un four pour l’enfourner, du sel et du poivre, et une manière sans concession avec le beurre. En tant qu’homme plus âgé, c’est-à-dire dans la cinquantaine, je me rends compte maintenant qu’il existe un autre équipement essentiel : un caddie. J’en ai acheté un il y a quelques jours et je ne vais pas mentir. Cela a changé ma vie.

Comme le caddie, cela doit être déballé. Je n’ai jamais été très douée pour les plans de repas, malgré les avantages évidents de rassembler les ingrédients d’une semaine de cuisine en une seule fois. Je reconnais leur valeur, surtout si vous avez une vie qui vous empêche de vous rendre dans les magasins à la volée. Je n’ai pas ce genre de vie; J’ai quelque chose qui ressemble plus à un tiroir à chaussettes en désordre. Heureusement, cela permet un peu d’improvisation. Le problème est qu’improviser constamment, essayer d’être un cuisinier impulsif et imaginatif, inspiré pour faire la délicieuse création de ce jour par une simple phrase violette venue ici dans un supplément de couleur sur la rondeur des baies, peut aussi être une douleur totale dans le canal déférent. Cela demande des efforts. Marcher jusqu’aux magasins, c’est bien; revenir avec des sacs fourre-tout en toile remplis d’ingrédients tous les deux jours peut rendre un homme très nerveux, cet homme étant moi.

Et avec cela, mon magasin d’alimentation a été révolutionné. Mes bras ont été sauvés

Je savais qu’il y avait une solution, parce que j’avais vu des gens l’utiliser. Je n’étais tout simplement pas prêt à devenir l’une de ces personnes. J’entends par là une personne plus âgée, même si je ne suis manifestement plus jeune. C’est le truc avec notre mi-cinquantaine. C’est l’une des charnières de la vie, qui ouvre une porte sur une nouvelle façon d’être. Le défi est de passer à travers. À 54 ans, j’ai acquis une hanche artificielle, puis j’ai passé un certain temps à chercher en ligne pour me convaincre que ce n’était pas un symptôme de vieillissement, ce qui est à la fois vrai et non. Cette année, on m’a prescrit mon premier médicament quotidien, heureusement assez bénin. D’autres les rejoindront sans doute dans les années à venir.

Il y a quelques semaines, j’ai trébuché sur un trottoir et j’ai atterri à plat ventre. En racontant à des amis ce qui s’était passé, j’ai insisté sur le fait que j’étais tombé. La chute est active. Les enfants tombent. Les adolescents tombent. Mais à un moment donné, pour les personnes âgées, cela devient passif. Maintenant, vous « faites une chute » comme si la calamité était toujours là, attendant que vous passiez. Je n’étais certainement pas cette personne. Le caddie faisait, à mon avis, partie du même récit. Seules les personnes affaiblies par l’âge avaient besoin de traîner leurs courses derrière elles sur des roulettes.

C’est parce que je suis un idiot. Un après-midi, sur le chemin des magasins, la tête pleine de recettes et les mains pleines de sacs fourre-tout vides, j’ai encore une fois réfléchi à l’effort lourdement chargé du retour à la maison devant moi. Je me suis retrouvé devant le Herne Hill Builders Centre. C’est un point de repère dans mon quartier du sud de Londres. Oui, c’est bon pour un Rawlplug et un pot de peinture. Mais il stocke également 473 265 autres lignes, y compris des ustensiles de cuisine, des Pères Noël gonflables, des aliments pour oiseaux et une gamme de vêtements de soirée Chanel. J’en ai peut-être inventé un, mais vous comprenez. Il stocke tout, y compris, il s’avère, des sacs en polyester légers sur roues.

Le gentil monsieur l’a même préparé pour moi. J’y ai fourré les sacs fourre-tout en toile et je me suis éloigné. Et avec cela, mon magasin d’alimentation a été révolutionné. Mes bras ont été sauvés. Dans la bataille pour un bon dîner, du genre que vous pouvez regarder avec une lueur chaleureuse d’accomplissement même les jours les plus salissants, ce sont les petites choses qui comptent : le couteau bien aiguisé ; la sauce bien émulsionnée; le poulet bien rôti; et, en l’occurrence, le caddie.