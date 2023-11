Mes règles sont-elles normales ? Comment traiter les crampes menstruelles ?

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Question : À quelle fréquence dois-je avoir mes règles ? J’ai entendu dire que c’était tous les 28 jours, mais mon cycle est parfois plus ou moins long. Comment savoir si mes règles sont « normales » ? UN: Ce que signifie le terme « normal » varie tellement qu’il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes restent incertaines.

Prenons l’exemple d’une Néerlandaise moyenne : elle peut ressentir environ 450 périodes dans sa vie (cela peut représenter plus de huit années entières de règles).

Mais dans les populations où le nombre de grossesses est plus élevé, comme chez les Dogons au Mali, les femmes peuvent en connaître une petite fraction – on estime 100 périodes au cours de leur vie.

Les scientifiques supposent que cette augmentation de la durée totale de la vie se produit dans les économies développées parce que moins de temps y est consacré. grossesse ou allaitement (qui suppriment tous deux les menstruations). En plus de cela, les premières règles, ou l’apparition des règles, commencent à un plus jeune âge que dans les générations précédentes.

C’est un problème majeur, car les saignements excessifs et les douleurs intenses pendant les règles peuvent désormais prendre une bien plus grande part de la vie des femmes.

Qu’est-ce qu’une période normale ?

Alors qu’est-ce que tout cela veut dire? Eh bien, il existe une définition classique de la normale, et il y a ce qui est normal pour vous. Parfois, ces choses se chevauchent et parfois non. Mais ces paramètres de la Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique sont souvent utilisés par les cliniciens :

Les règles normales surviennent tous les 24 à 38 jours

Le saignement ne dure pas plus de huit jours

Ils surviennent avec une certaine prévisibilité, avec une variation ne dépassant pas neuf jours (pour les personnes âgées de 26 à 41 ans, la variation ne devrait pas dépasser sept jours).

La quantité de sang perdue ne vous semble ni trop importante (ni trop légère)

Ce dernier point peut paraître un peu délicat. Après tout, nous n’avons vécu que dans notre propre corps, comment savoir quelle quantité est « trop lourde » ?

Les médecins s’en remettent au patient pour nous informer si son saignement est si abondant qu’il le gêne. Voici d’autres indices qui indiquent que la perte de sang est plus élevée que d’habitude :

Vous changez votre serviette ou votre tampon toutes les 1 à 2 heures.

Vous devez fréquemment changer de serviette pendant la nuit.

Vous laissez passer de gros caillots (plus grands que 1 pouce).

Votre médecin vous diagnostique une anémie.

Pourtant, après avoir examiné tous ces paramètres, ce qui est « normal » dépend encore de vous.

“Il s’agit davantage de savoir comment optimiser les règles pour les gens”, a déclaré Alison Edelman, professeur d’obstétrique et de gynécologie à l’Oregon Health & Science University. « Si quelque chose ne fonctionne pas pour vous, même si vos règles sont « normales », vous devez en parler à votre prestataire.

Comment traiter les crampes menstruelles

Un ajustement à considérer en cas de crampes intenses est le moment choisi pour prendre vos médicaments. Les AINS, comme l’ibuprofène, ciblent les prostaglandines, des composés produits par l’organisme au début des règles et qui peuvent provoquer des contractions utérines douloureuses.

L’ibuprofène ne fonctionne-t-il pas bien pour vous ? Selon Edelman, cela pourrait être dû au fait que beaucoup d’entre nous sont habitués à prendre ces médicaments au moment où nous ressentons de la douleur, mais à ce stade, les niveaux de prostaglandines sont déjà assez élevés.

Commencez plutôt à prendre de l’ibuprofène un jour ou deux au cours de votre cycle. avant les crampes commenceraient. “Si nous parvenons à atteindre cet objectif avant même que les prostaglandines ne soient générées, vous pourriez avoir un meilleur contrôle de votre douleur”, a-t-elle expliqué.

Pourtant, les AINS ne fonctionnent pas pour tout le monde. Les options permettant de contrôler les crampes douloureuses – et de comprendre pourquoi elles peuvent survenir – devraient être discutées plus en détail avec votre médecin.

Pourquoi vos règles peuvent fluctuer

Certains mois, vos règles peuvent simplement être « interrompues ». Cela n’est peut-être pas une source de préoccupation majeure, mais il est important d’en assurer le suivi, car des règles irrégulières peuvent être le signe de certains problèmes de santé. Utilisez une application de suivi des règles sur votre téléphone, une feuille de calcul, un calendrier numérique ou un calendrier papier à l’ancienne.

Grossesse: La grossesse est toujours en tête de liste des raisons expliquant l’absence de règles. Donc si vous êtes sexuellement active, faites un test de grossesse. N’oubliez pas que vous pouvez toujours avoir des spottings au cours du premier trimestre.

Endométriose : Il s’agit d’une affection extrêmement douloureuse dans laquelle le tissu utérin se développe à l’extérieur de l’utérus. Elle peut provoquer des saignements anormaux et est sous-diagnostiquée, même si elle affecte environ 10 pour cent des femmes en âge de procréer.

Autres événements: Certains autres événements qui provoquent des fluctuations de vos règles incluent le stress (comme un voyage ou la préparation d’un examen important), un exercice extrême, des changements de poids importants, des troubles de l’alimentation, une maladie aiguë et, bien sûr, la grossesse, l’allaitement, la puberté et la ménopause. .

Vaccination: Alors que nous sommes dans la saison des vaccins, il convient de rappeler que la vaccination contre le coronavirus est associée à une légère augmentation temporaire de la durée du cycle et risque légèrement plus élevé de règles plus abondantescomme le montrent les études d’Edelman et de son équipe.

Elle note que ces changements disparaissent généralement au cours du premier cycle menstruel post-vaccination, mais pense que le public devrait en être aussi conscient que tout autre effet secondaire potentiel.

“Si vous ne vous attendiez pas à avoir une forte fièvre avec le vaccin, et que tout d’un coup, vous avez une forte fièvre avec le vaccin, vous penseriez que quelque chose ne va vraiment pas.”

Mais avoir cette connaissance peut apporter une certaine assurance, a déclaré Edelman.

Les femmes ont déclaré que les injections contre le coronavirus affectaient les règles. Une nouvelle étude montre qu’ils ont raison.

Ce que je veux que mes patients sachent

Les personnes ayant des pertes de sang importantes pendant les règles pensent souvent que c’est normal parce que leur mère et leur sœur présentent les mêmes symptômes. Il est vraiment important de ne pas normaliser la souffrance. Prenez du recul et évaluez vos symptômes à distance. S’ils vous empêchent de faire – et encore moins d’apprécier – vos activités quotidiennes, n’hésitez pas à en parler à votre médecin.

Demandez à un médecin : Vous avez une question de santé ? Nous trouverons le bon expert pour y répondre.

Inscrivez-vous à la newsletter Well+Being, votre source de conseils d’experts et d’astuces simples pour bien vivre au quotidien