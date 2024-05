Mes produits de comblement du visage m’ont donné une « tumeur » suintante remplie de pus sur mon menton… et j’ai dû en retirer des « vers »

Par Alexa Lardieri, rédactrice adjointe de la santé aux États-Unis Dailymail.Com









Une femme du Colorado a lancé un avertissement sévère à ceux qui envisagent un traitement de comblement du visage – après qu’une procédure bâclée lui ait fait développer une excroissance massive sur son menton qui ressemblait à une tumeur.

Kaley Birge, diététiste, a dû subir une procédure douloureuse pour drainer le liquide infecté de la masse, qui a continué à suinter du pus pendant plus de deux semaines.

Les médecins ont identifié la « tumeur » – qu’elle appelle « Chimothy » – comme un abcès qui s’était développé à la suite d’une infection à l’un des sites d’injection.

Parlant de cette épreuve dans une série de vidéos TikTok, Mme Birge a déclaré : « Je vais pleurer, je suis tellement dégoûtée. J’ai du mal à en parler parce que c’est tellement dégoûtant pour moi et j’ai l’impression que je vais vomir.

Dans un clip, on peut la voir tenter de vider le contenu de la masse en la pressant, ce qui a forcé le sang et le pus à s’écouler.

Kaleysfavs, utilisatrice de TikTok, a déclaré que son agent de comblement cutané avait été infecté parce qu’elle souffrait d’acné lorsqu’elle a subi l’intervention cosmétique.

Mme Birge a déclaré qu’elle couvrait la zone infectée avec du maquillage pour éviter toute gêne lorsqu’elle allait travailler.

Mme Birge, qui publie des vidéos sous le nom d’utilisateur Kaleysfavs, s’est rendue dans une clinique plus tôt ce mois-ci pour un produit de comblement cutané au niveau du menton.

Les shots contiennent des substances gélatineuses telles que l’acide hylauronique qui repulpent les zones de volume perdu du visage et lissent les rides.

Au moment de l’intervention, Mme Birge a déclaré qu’elle souffrait « d’énormes [acne] éruption cutanée dans la zone où le produit de comblement a été injecté, ce qui augmente le risque d’infection.

L’infection s’est développée moins d’une semaine après l’intervention, a déclaré Mme Birge.

La clinique qui lui a injecté le produit de comblement lui a dit de revenir immédiatement car « ils étaient inquiets » et ils lui ont prescrit des antibiotiques.

Cependant, sa situation s’est aggravée et à peine un jour plus tard, Mme Birge est revenue et les prestataires ont « extrait un tas de chat » de l’abcès.

Lorsqu’une infection se développe, le système immunitaire tente de la combattre et les globules blancs se déplacent vers la zone infectée et s’accumulent, formant un abcès.

La créatrice prenait assidûment ses antibiotiques et ses analgésiques, mais du pus et un liquide incolore continuaient de suinter de la plaie ouverte.

Deux jours plus tard, Mme Birge est revenue une fois de plus à l’établissement et son équipe médicale a effectué une échographie de la zone, qui, selon eux, a révélé que le gonflement « était une énorme poche de pus… ils m’ont ouverte, ont vidé le pus puis l’ont irrigué ». ‘

Mme Birge a quitté le bureau avec ses bagages à l’intérieur de l’abcès. Le compactage de l’abcès consiste à remplir la cavité de l’abcès avec de la gaze ou du coton après avoir été coupée et drainée.

L’objectif du compactage est d’empêcher l’abcès de se fermer afin qu’il puisse continuer à s’écouler, absorber le liquide de l’abcès et aider à prévenir la croissance bactérienne et l’infection.

Lorsqu’un abcès est emballé, une petite extrémité de l’emballage reste exposée à l’incision afin que le patient puisse retirer la gaze ou le coton plusieurs jours après le drainage.

La diététiste a développé un abcès qu’elle a dû drainer et compresser plusieurs fois

Mme Birge a dû retirer l’emballage, qu’elle a qualifié de « ver mort », de l’intérieur de son abcès.

Mme Birge a déclaré : « Je dois retirer le [packing] un petit peu… je vais pleurer tellement je suis dégoûtée. J’ai du mal à en parler parce que c’est tellement dégoûtant pour moi et j’ai l’impression que je vais vomir.

Dans une vidéo quelques jours plus tard, elle se montrait en train de retirer l’emballage, qu’elle appelait un « ver mort », de sa « tumeur au menton ».

Mme Birge s’est ensuite retrouvée avec une petite ouverture ronde sur le menton, mais juste un jour plus tard, elle a remarqué que son menton était toujours de travers et a dit « il y a encore quelque chose en dessous ».

Dans sa prochaine vidéo qu’elle a postée la semaine dernière, elle a déclaré : » Quelque chose d’énorme et de dégoûtant est sorti de Chimothy hier soir et [I don’t know] ce qu’il faut faire.’

Dans une vidéo graphique, Mme Birge a montré du sang, du pus et du liquide sortant de l’ouverture de l’abcès alors qu’elle se pressait autour de la zone.

Deux jours plus tard, Mme Birge a remarqué une bosse de l’autre côté de son visage, qu’elle a appelée « la petite sœur de Chimothy… Chimanthia ».

Deux jours plus tard, la créatrice a révélé qu’alors qu’elle tentait à nouveau de drainer l’abcès, le produit de comblement qu’elle avait injecté était sorti par l’incision.

Mme Birge n’a pas précisé quel type de praticien lui a administré des produits de comblement facial, mais il existe de nombreux types de prestataires qui sont autorisés à injecter des patients en fonction des lois de l’État.

Elle a toutefois déclaré qu’elle avait ensuite été soignée par un médecin, un assistant médical et une infirmière et qu’elle n’avait pas imputé ses complications à la clinique.

Les produits de comblement cutané sont temporaires, censés durer entre six et 18 mois – selon le type et la zone d’injection – car le corps décompose le matériau et l’absorbe.

Les produits de comblement, qui sont réglementés par la FDA en tant que dispositifs médicaux, peuvent être utilisés sur de nombreuses parties du corps, notamment le menton, les joues, les lèvres, les lignes des sourcils, la mâchoire et le front.

Selon l’American Society of Plastic Surgeons, plus de 2,6 millions d’Américains reçoivent chaque année des produits de comblement injectables pour le visage, ce qui en fait la deuxième procédure cosmétique mini-invasive la plus populaire derrière les injections de Botox.

Ils coûtent entre 740 $ et 1 100 $ en moyenne, selon l’emplacement et le type.

Les effets secondaires courants des produits de comblement cutané comprennent des ecchymoses, des rougeurs, des douleurs, des démangeaisons, des éruptions cutanées et un gonflement au site d’injection.

Les effets secondaires rares incluent la perte de fonction de la zone injectée, la migration de produits de comblement sur tout le visage ou le corps, une inflammation chronique, des infections, des plaies ouvertes ou drainantes et des nécroses, ou la mort des tissus.

Les gens peuvent également présenter des réactions allergiques et des granulomes, de petits amas de globules blancs et d’autres tissus similaires à des abcès.

Bien que la procédure cosmétique soit considérée comme sûre, un étude trouvé 160 des 430 complications signalées chez les patients atteints de produits de comblement dermique entre 2003 et 2020 ont été classées comme graves ou permanentes, notamment la nécrose et la perte de vision.

Les auteurs de l’étude ont averti que les produits de comblement non permanents étaient associés à des « complications rares mais potentiellement graves » selon l’endroit où ils sont injectés et que leur administration « nécessite une connaissance approfondie de l’anatomie du visage ».