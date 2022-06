Mes problèmes de santé mentale ont un nom : Bruce

Trouver le ou les médicaments appropriés pour traiter les problèmes de santé mentale qui se chevauchent est plus souvent un parcours ondulé qu’une ligne droite, comme en témoignent mes propres essais et erreurs. Finalement, j’ai trouvé que je fonctionnais et que je me sentais mieux avec Lexapro quotidien, Adderall à libération prolongée et le Klonopin occasionnel pour des pics d’anxiété intenses. Je m’accroche à ces pilules comme à la bouée de sauvetage qu’elles sont, voyageant avec mes médicaments dans un sac fourre-tout accroché à mon épaule, les pilules cliquetant dans leurs flacons en plastique ambré, marquant chaque pas comme des maracas psychopharmacologiques.

Avec de la vigilance, plus des médicaments et une thérapie régulière, je me sens plutôt bien, la plupart du temps. Mon travail est fait, mes obligations remplies; les jours du chien noir sont frappants dans leur rare horreur. Une partie importante du voyage consiste à identifier comment la maladie mentale et le dysfonctionnement exécutif se manifestent dans ma vie, afin que je puisse y faire face lorsqu’ils réapparaissent ou s’aggravent. Mes signes de dépression et d’anxiété sont l’agitation, l’épuisement et, à l’extrême, un sentiment déchirant de dégoût de soi et de futilité. Springsteen, en revanche, a qualifié ses propres symptômes de dépression de nuage de « confusion toxique ». Il n’y a pas de taille unique dans ce costume rayé.

C’est probablement le TDAH qui m’a incité à acheter un billet de dernière minute pour « Springsteen on Broadway » en juillet tout en évitant de dormir à 1 h du matin. Cette forme particulière de dysfonctionnement exécutif est connue pour son impulsivité, après tout.

J’ai pris mon Adderall le matin du spectacle. Assister sans médicament aurait fait errer mon esprit pendant que je regardais Springsteen jouer: Je me demande quelle chanson il fera ensuite. Vous savez quelle chanson est géniale? « La chambre de Candy. » Oh, mec, j’aurais dû acheter des bonbons au stand avant le début du spectacle. A-t-il besoin de porter des orthèses dans ces bottes, debout pendant plus de deux heures à chaque représentation ?

Mais une fois le spectacle commencé, j’étais fixé sur la légende sous les projecteurs qui déroulait l’histoire de sa vie de sommet en vallée et chantait des chansons. Rien d’autre, à l’exception de la femme à côté de moi qui pleurait en silence, ne détourna mon attention. (J’aurais pleuré aussi, mais Adderall et Lexapro dansant joue contre joue dans ma circulation sanguine rendent tout cela impossible.) Entièrement absorbé par la signification mystique de la performance en direct, c’était, en quelque sorte, le premier spectacle que j’ai toujours complètement vu.

Le lendemain matin, je me suis senti inspiré par l’honnêteté de Springsteen, pour continuer à être ouvert sur ma lutte, pour normaliser le processus de découverte, de diagnostic, de traitement et d’ajustement. Certaines personnes ne peuvent pas divulguer leurs problèmes de santé mentale pour des raisons pratiques – travail, préjugés culturels, famille qui ne les soutient pas. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas. Mais ma mission a été clarifiée : tendre la main de l’espoir à tous ceux qui souffrent comme moi.

Comme je compte mes pilules, je compte mes bénédictions. N’est-il pas drôle de voir comment un groupe de diagnostics peut voler d’une main et, une fois géré, vous donner un but de l’autre ? Et n’est-ce pas drôle comment toute une constellation de pensées, et toute une façon d’être, peuvent naître d’une seule étoile ?