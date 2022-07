Mes petits voisins continuent de faire briller des LUMIÈRES BRILLANTES dans ma maison et d’écrire sur ma voiture dans une querelle autour d’une porte

Un TIKTOKER a enregistré ses “misérables” voisins l’enfermant, éclairant sa maison et écrivant prétendument sur sa voiture.

La “petite” guerre se déroule sur une série de vidéos publiées par l’utilisateur de TikTok ChewbyDewby.

Une vidéo TikTok montrerait prétendument des lumières vives à travers les fenêtres Crédit : TikTok/@chewbydewby

Des voisins auraient dirigé une lumière puissante sur la porte du TikToker Crédit : TikTok/@chewbydewby

Il a défié les enfants du voisin après qu’ils auraient écrit sur sa voiture Crédit : TikTok/@chewbydewby

Il a affirmé que la dispute avait commencé par “un petit va-et-vient avec leur père et leur frère”.

Il a ajouté: “Mais même avant, ils ne m’aimaient pas. Je disais bonjour et ils ignoraient.”

Une vidéo intitulée “Mes voisins n’ont rien de mieux à faire que d’être mesquins” montre les portes de leur parking partagé ouvertes alors qu’il sort en voiture à 23h01.

Cinq minutes plus tard, ils sont fermés. Il dit: “Nos voisins sont des ennemis. Ils savaient que je suis parti, quelques minutes plus tard et la porte est fermée.”

Une deuxième vidéo s’intitule “Misérables voisins pointant de la lumière sur ma fenêtre”.

Ce qui semble être une lampe de poche peut être vu briller dans l’appartement.

Une troisième vidéo sur la “détestation des voisins **” montre un puissant uplighter positionné à l’extérieur de l’autre propriété pour briller directement sur sa porte d’entrée.

Il dit: “Vous n’avez pas d’enfants dont vous devriez vous inquiéter? Pauvres enfants, je reçois plus d’attention qu’eux. #voisindel’enfer.”

Une autre vidéo montre le mot “b *** h” griffonné dans la poussière sur le pare-brise arrière de sa voiture.

Il dit que ses voisins avaient trouvé ses premiers TikToks et “m’ont dénoncé”. Il ajoute : “J’ai besoin d’un come-back les gars”.

Une caricature grossière d’un pénis est à proximité, mais il ne dit pas s’il pense que cela a également été fait par ses voisins.

Une vidéo ultérieure montre sa “réponse” qu’il a lui-même écrite sur sa propre voiture.

Il a écrit: “Envoie ton papa venir frapper à ma porte. Effrayant a **!”

Et il ajoute: “Obtenir des caméras. Restez à l’écoute!”

Cela survient après qu’un autre TikToker a enregistré sa vengeance colorée sur son voisin qui a laissé une note sur sa voiture disant qu’il allait abattre leur clôture commune au Texas.

Un autre TikToker a enregistré une guerre entre deux de ses voisins pour se garer sur un bord d’herbe au Royaume-Uni.