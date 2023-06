Mes perspectives pour les actions au second semestre 2023

Il y a des gens qui veulent tuer l’intelligence artificielle et tous ses futurs succès. Mais ils n’ont pas le pouvoir d’arrêter l’IA, de la même manière qu’ils ne pouvaient pas arrêter le navigateur Web ou le processeur, l’ère de Wintel ou des logiciels d’entreprise émergeant comme la fontaine générationnelle de la jeunesse financière. D’autres soutiennent que l’ère gonflée du Magnificent Seven – Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) et, le plus important, Nvidia (NVDA) – a atteint son apogée ce mois-ci, et que nous allons maintenant revenir à notre tyrannie régulière inspirée de la Fed qui détruit l’économie et ne permet à rien d’aller ailleurs que vers le bas. Lequel est-ce? Alors que nous nous dirigeons vers la seconde moitié de 2023, les choses semblent très troubles. Nous semblons avoir un marché étroit, les gagnants de plusieurs billions de dollars qui ont la force de nous faire avancer, seulement pour être encornés par ceux qui sont laissés de côté et ceux qui n’ont pas vraiment de résistance, les rotations insurrectionnelles sans cesse ratées qui sont toujours acclamées par les analystes et investisseurs qui veulent voir un élargissement du marché. Il ne peut y avoir d’élargissement sans argent frais et la majeure partie de cet argent frais est installée dans le cocon chaleureux du Trésor à 1 an, qui rapporte 5 %. Et c’est là qu’il restera jusqu’à ce que la Réserve fédérale dise qu’il est sûr de revenir. Bien sûr, la banque centrale ne dit rien, donc l’argent mis de côté ne trouve pas de place et ne va nulle part. Les rotations se produisent lorsqu’il y a de la force dans l’économie, pas de la faiblesse, et qu’il n’y a pas assez de force pour les porter au-delà de quelques gains de points de pourcentage avant qu’ils ne se retirent et ne retournent aux Magnificent Seven. La tension de l’IA et de sa force globale a été déclenchée par les mots et la vision du PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui a qualifié l’émergence de ChatGPT, un outil de traitement du langage piloté par la technologie de l’IA, de « moment iPhone » qui change le monde. Dites adieu à la fracture numérique entre ceux qui savent coder et ceux qui ne savent pas. C’est la merveille de ChatGPT. C’est la merveille de parler à un ordinateur et d’obtenir quelque chose d’égal à ce que l’élite a obtenu qui nous a tous tenus en otage de leur intelligence et de leur argent. La nouvelle plate-forme de supercalcul d’IA DGX GH200 de Jensen et Nvidia, conçue pour gérer des charges de travail d’IA génératives massives, a du jour au lendemain démocratisé le paysage technologique. Plus besoin de coder avant de profiter de la technologie. Nous pourrions tous en profiter maintenant sans être informaticiens. ChatGPT a ouvert les vannes parce que les puces de Nvidia ont créé de la vitesse, suffisamment de vitesse pour que le logiciel prenne vie pour tous. Je ne sais pas si nous pourrons jamais voir l’avenir comme Jensen – un homme que j’appelle (et compare à) Léonard de Vinci – peut le voir. Il est unique en son genre. Mais il dit qu’il y a déjà 500 start-up à la fin du mois de mai, et des API (interfaces de programmation d’applications) qui sont en route et qui pourraient changer toute l’informatique. Nous savons que deux des Magnificent Seven – Apple et Tesla – tracent leurs propres parcours. Apple a son casque Vision Pro et Tesla a l’automatisation et la possession de véhicules électriques. Les deux sont assez grands en eux-mêmes. C’est dire qu’Apple est le plus gros des Sept, à 3 billions de dollars, nous rappelant peut-être qui est vraiment indispensable. C’est 500 milliards de dollars de capitalisation boursière de plus que le prosaïque Microsoft. La Tesla à 800 milliards de dollars semble plus un culte surévalué que les autres, à moins qu’il ne s’agisse davantage d’une plate-forme que nous ne le voyons actuellement. Il vaut mieux, car malgré l’éclat du PDG Elon Musk, ses bénéfices sont répartis sur une multitude d’entités qui ne peuvent pas être capturées par les actions ordinaires représentant une société automobile. Mais arrêtons cela. Le fait est que la grande majorité des voyants du marché, ceux qui sont tellement plus intelligents que tous les autres, se soucient d’une chose et d’une seule : Le pouvoir de la Fed de vivre et de laisser mourir. C’est une façon fantaisiste de décrire ce que la banque centrale peut réellement faire, l’apothéose de l’entité ne vaut donc pas le couronnement. Oh, la Fed a bien le pouvoir. Mais les Sept obtiennent l’argent parce qu’il transcende le pouvoir. Quelle richesse a été créée par ce groupe oint – plus The Wild Bunch que les Seven à y penser – par rapport à la main du président de la Fed, Jerome Powell et compagnie. La Fed existe actuellement pour limiter ce qui ne peut pas vraiment être limité. Ce n’est pas de l’inflation, mais les 5 000 milliards de dollars d’argent réel dépensés pour des programmes dont nous avons grandement besoin si nous n’avions que la main-d’œuvre capable d’y travailler. Le gouvernement fédéral peut en fait augmenter les salaires à partir d’ici, la cheville ouvrière du type d’inflation actuel, le dernier type étant la chaîne d’approvisionnement qui avait besoin de prix plus élevés pour fonctionner. L’inflation des salaires stimule l’inflation du logement – une augmentation de 40% depuis 2019 – qui à son tour stimule à peu près tout le reste sauf l’Ukraine, qui est à l’origine de l’inflation alimentaire. La Fed joue pour gagner du temps contre toutes les formes d’inflation et elle peut gagner contre tous sauf le tuyau d’incendie du capital fédéral à venir, le tuyau d’incendie qui empêche l’économie de l’atterrissage brutal d’un resserrement du crédit. Ce prédicteur de récession pourrait être complètement faux. Un faux dieu vénéré par beaucoup. Donc, en entrant dans la seconde moitié, nous adoptons la dichotomie et espérons une course en dehors de la technologie – seulement pour la voir ne pas s’élargir plus loin que les stocks de logements, qui se moquent du livre de jeu des fonds spéculatifs et se défoulent de toute façon. Comment se peut-il? Une pénurie de logements plus le consommateur affleurant. Ils sont à l’origine de cette forme d’inflation qui ne semble pas céder (oui) à la courbe des taux. C’est parce que chaque fois que la Fed augmente les taux, le long terme monte en prix et baisse en rendement, entraînant avec lui les taux hypothécaires. Devrions-nous nous soucier que seuls les constructeurs de maisons montent plus haut et rien d’autre avec, même ce qui entre dans une maison ? Oui dans une certaine mesure, parce qu’on croit qu’il ne reste plus d’argent que pour se divertir et voyager. Les biens sont dits achetés, mais pas les services. Exclus de cette équation : nous sommes longs en termes d’argent et de temps. Cela explique peut-être la force du « service » et non l’envie sans fin de ceux qui l’ont de la dépenser. Peut-être que le complexe de voyage – les compagnies de croisières, les compagnies aériennes, l’avion si Boeing (BA) savait seulement ce qu’il faisait – explique les dépenses. Nous voulons voir le monde au lieu de nos quatre murs que nous avons trop vus pendant la pandémie. Étroit, mais mieux que rien. On dit que ces deux mondes, le monde des Magnificent Seven et le monde du reste de la bourse qui sonne occasionnellement les Seven, ne pourront pas durer. Ce dernier, qui est contrôlé par la Fed, serait le seul marché auquel nous devrions prêter attention, comme si le Seven était le rideau et Powell était l’homme derrière. Mais je me retrouve, en tant qu’âme granuleuse, inhibée ou asservie par le soi-disant micro et pensant qu’il s’agit, en effet, d’une véritable dichotomie. Nous pouvons nous rallier sur le dos du club des trillionnaires, ne serait-ce que parce que Jensen a peut-être raison et que les chiens de la technologie sont déchaînés. Comment ne pas investir avec les deux yeux sur la technologie et cesser de se soucier des détaillants, des soins de santé ou certainement des finances. Peut-on vraiment être contrôlé par la maigre débâcle de l’immobilier commercial ? Pour paraphraser Joseph Staline, qui, lorsqu’on lui a demandé de considérer l’attitude du Vatican sur la guerre, a dit avec dédain : « Combien de divisions a le Pape ? » : Combien de divisions cet ours a-t-il ? Bien sûr, nous pouvons nous inquiéter de 6 % sur le taux des fonds fédéraux, mais où ? Autos ? La demande est trop grande. Logement, nous savons que 6 % à court terme pourraient finir par être 5 % à long terme. Nous avons presque un taux de teasing inversé. Ce n’est tout simplement pas offert. Peut-être que 6% n’est qu’un vide, aspirant encore plus d’argent disponible sur le marché boursier, retardant le marché des introductions en bourse et affamant la création de richesse qui était incroyablement frauduleuse à l’ère 2021-2022. Une solution à 6% sans inflation de la part du marché boursier. Cela refroidit les choses à coup sûr. Mais pas assez, encore une fois, à cause de la vague d’argent qui coule maintenant dans le sable de l’économie. Qu’est-ce que cela signifie pour l’ici et maintenant? Nous voyons si les chiffres du troisième trimestre génèrent encore plus d’argent pour la sécurité secondaire. D’où je suis assis, il est plus probable que les Seven prospèrent que les autres 493 du S & P 500, à moins que vous n’incluiez les autres voyageurs comme un Advanced Micro Devices (AMD), un Adobe (ADBE), un ServiceNow (NOW) et Salesforce (CRM). Celles-ci et une poignée d’entreprises réputées prospères en raison de leur époque : les constructeurs de maisons et les gagnants des voyages et des loisirs. Pas assez pour faire le travail, mais assez pour nous permettre de traverser une saison de revenus plus faibles. Mais qu’en est-il des récessionnistes ? Ne peuvent-ils pas nous descendre ? C’est difficile pour eux de faire leur travail. C’est parce que, comme les taux hypothécaires qui baissent alors qu’ils devraient monter, les Sept montent au lieu de baisser, puisqu’ils ne sont pas liés par la Fed. Je trouve toujours la position baissière – la vraie position baissière, pas ceux d’entre nous qui pensent que nous venons de traverser une pause baissière – difficile à comprendre car elle nécessite une sorte de défroque des Sept. Ils résistent aux deux marchés. Je dis qu’il y a toujours eu deux marchés en quelque sorte. Il y a celui que nous autorisons les pertes et les erreurs – les versions précédentes des Seven comme FANG – parce que ce qui ne les tue pas les rend plus forts. Et il y a le reste. C’est probablement pourquoi je trouve que la vue de l’ours est un cauchemar chimérique, même si elle peut nous narguer par des déclassements et des appels du S & P 500 allant à 3500 par ceux qui se sont trompés mais gardent leur emploi parce que Wall Street est plus bénin envers le mal points de vue et plus féroce envers ceux qui ne disent rien. La seconde mi-temps est le frai de la première. Le pire cauchemar des ours est l’élargissement d’un rallye à de nombreux autres secteurs et entreprises au-delà des Sept. Et je ne parle pas seulement de Lennar (LEN), Toll Brothers (TOL), Royal Caribbean (RCL) et Celsius Holdings (CELH). Déjà l’extension aux Adobes et Salesforces inquiète les ours qui contrôlent vraiment le récit par leur obsession de la Fed. Où cela les a-t-il conduits à part un évitement d’Apple et un bon rire de Nvidia – un bon rire qui a mal tourné alors que le reste d’entre nous embrasse le rire à la banque. Oui, j’ai clairement du mépris pour ceux qui vous ont vendu sur le bon du Trésor à 5% alors qu’il y en avait tellement plus, même s’ils déclarent une victoire avec ce retour « spectaculaire ». Après tout, disent-ils, regardez le risque que vous avez dû prendre pour obtenir le bien meilleur rendement du S & P. ​​C’est une sorte de langage de portefeuille auquel ils croient réellement. L’argent liquide ne signifie rien pour ces théoriciens, ni pour le classe de milliardaires souvent citée qui vous explique à quel point tout est lamentable. Ce groupe, si souvent cité, me dégoûte, non pas parce que je n’en fais pas partie – je n’ai même plus le temps d’être aussi jaloux – mais parce qu’ils ne parlent jamais pour personne d’autre qu’eux-mêmes. Et ils ne peuvent que perdre, ayant déjà gagné dans le grand jeu de l’argent. Nous avons besoin d’eux comme nous avons besoin d’un trou dans la tête. Je dis jouer. Chevauchez les Sept (nous possédons tous sauf Tesla dans le Club) et d’autres noms avec des situations particulières. Mais ne montez sûrement pas ces chevaux qui ont besoin de la Fed pour commencer à couper. Les faucons de la Fed règnent jusqu’à ce que nous arrivions à 4,5% de chômage, et lorsque cela se produit, le feu vert ne sonne pas parce qu’il a déjà retenti. Vous l’avez raté si vous avez écouté ceux qui savent seulement que les obligations sont en contrôle parce que les actions ne sont pas assez importantes pour avoir de l’importance. Vous savez où ils se sont trompés ? Nous avons des actions d’entreprises qui ont la taille d’États-nations et qui peuvent émettre leurs propres bons du Trésor s’ils le devaient. Les bons du Trésor qui négocient par l’intermédiaire du gouvernement en raison de la nécessité d’imprimer de l’argent pour payer les intérêts, les intérêts qui proviennent des politiciens débauchés qui ne créent certainement pas de moments sur iPhone. 