En 2021, elle était prête à se lancer dans son parcours pour devenir médecin. Mais elle a décidé de tenter sa chance sur ce qu’elle voulait de plus et a fini par devenir la meilleure chance aux Jeux asiatiques 2023. L’histoire de Sift Kaur Samra n’est pas seulement celle de la résilience, mais aussi celle de la confiance en soi.

La jeune femme de 22 ans, originaire du Pendjab, est devenue la première médaillée d’or individuelle pour l’Inde aux Jeux asiatiques 2023, remportant le premier prix de l’épreuve féminine de 50 m à la carabine 3 positions après qu’elle, aux côtés d’Ashi Chouksey et de Manini Kaushik, ait décroché l’argent dans l’épreuve. événement par équipe.

Pour le jeune tireur, qui a débuté ce sport il y a sept ans, monter sur scène à Hangzhou aurait été un rêve lointain. Mais elle se tient là maintenant ; grande et toute seule au sommet du sport, après avoir établi un nouveau record du monde en route vers sa performance remportant l’or.

« Je ne me préparais pas particulièrement pour les Jeux asiatiques parce que je crois que nous devons d’abord avoir des objectifs à court terme. Je suis généralement concentré sur ma prochaine sortie.

« Mais je pense que c’était l’une des meilleures finales (matchs) que j’ai jamais jouées… Du début à la fin des qualifications, mes performances ont été constantes », a déclaré Sift Kaur, ravie, dans une interview exclusive avec CNN-News18.

Malgré le talent indéniable du jeune mâle, Kaur a également déclaré que son chemin vers la gloire n’était pas celui qu’elle aurait envisagé d’explorer sans le soutien de ses parents.

Sift Kaur, qui a réussi ses examens NEET en 2021, était sur la bonne voie pour devenir médecin. La jeune femme de 18 ans, classée 18e chez les seniors au niveau national, devait choisir entre son diplôme ou sa carrière de tireuse. C’est à ce moment-là que ses parents sont entrés en jeu et lui ont inculqué la foi nécessaire pour poursuivre ses rêves et viser les étoiles.

«C’était la décision la plus difficile de ma vie. Mes parents m’ont cependant donné l’opportunité et la liberté de poursuivre ma carrière de tireur sans me soucier du diplôme… Beaucoup de gens ont dit à mes parents qu’il n’y avait pas de carrière sûre dans ce sport, mais ils m’ont soutenu et ont cru en moi.

Le rôle que jouent ses parents dans sa carrière et sa vie ne s’arrête pas là. En fait, Sift Kaur attribue son succès au dévouement de son père.

« Mon père m’emmenait dans tous les stands de tir à travers le pays… Il était toujours là pour moi et il laissait son travail de côté pour m’emmener dans les stands de tir… Je viens d’une petite ville du Pendjab qui Je n’avais pas de stand de tir, alors il m’en a construit un chez nous juste pour que je puisse m’entraîner. Alors oui, il a fait beaucoup pour moi », s’est exclamé Sift Kaur, fier et joyeux.

Comme elle l’a dit elle-même, Kaur n’est pas du genre à regarder trop loin, mais plutôt à regarder d’abord ce qui est devant elle et à le prendre un à la fois. Et prochainement dans sa ligne de mire, les prochains Championnats d’Asie, où elle tentera une fois de plus de tenter sa chance vers la gloire.

