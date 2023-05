Mes parents ont arrêté de me parler à cause de ma carrière – je m’en fous, je gagne 90 000 £ par MOIS

UNE FEMME dit que ses parents ont cessé de lui parler à cause de son choix de carrière – mais elle s’en fiche, car elle gagne presque six chiffres par mois.

Mikaela Testa, 22 ans, gagne 90 000 £ par mois, mais a révélé le fossé formé dans sa famille en raison de son choix de carrière non traditionnel.

Mikaela Testa a déclaré que ses parents ne la soutenaient pas Crédit : Réseaux sociaux

Cela vient après une autre épreuve en larmes sur le contrôle des frontières aux États-Unis Crédit : Réseaux sociaux

S’exprimant sur une question et réponse Instagram cette semaine, une fan a demandé comment sa mère et son père avaient réagi à son choix de rejoindre OnlyFans.

Mikaela a déclaré: « Ils m’ont renié et ne m’ont plus parlé depuis. »

Mikaela s’est fait connaître sur le site Web pour adultes après son adhésion et compte désormais plus de 2,3 millions d’abonnés, ainsi que plus de 720 000 abonnés sur Instagram.

En 2021, Mikaela a révélé qu’elle dépensait plus de 2 600 £ en vêtements chaque semaine parce qu’elle « n’aime pas porter la même chose ».

Dans la vidéo où elle a fait le commentaire controversé, elle portait une paire d’Air Jordan 1 High OG Twists, qui vous coûterait 1 919 £.

Les commentateurs n’ont pas été impressionnés lorsqu’ils ont découvert la fréquence à laquelle elle achète des vêtements, beaucoup les qualifiant de « gaspillage ».

« Donnez vos vêtements si vous ne les portez pas deux fois », a écrit une personne.

« C’est tellement inutile. Nous savons que vous êtes riche, mais vous devriez quand même prendre une décision quelque peu consciente et être tenu responsable de vos actes », a déclaré une autre personne.

« Vous souciez-vous de l’environnement? » a demandé un commentateur.

Elle a également fait la une des journaux après avoir été arrêtée à son arrivée à Los Angeles en provenance de Perth pour « être trop jolie ».

Elle a dit à ses 2,3 millions de followers qu’immédiatement après avoir quitté son vol de 20 heures, elle avait été arrêtée par des agents des frontières.

La créatrice de contenu classée X a expliqué qu’elle « avait ce sentiment de naufrage dans l’estomac » qu’elle avait de sérieux problèmes.

Étouffant des larmes, Mikaela a déclaré: « Quand je leur ai donné mon passeport … j’ai été signalé ou quelque chose comme ça parce qu’ils m’ont emmené directement au secondaire.

« Lorsque vous êtes détenu, vous n’avez aucun droit ; ils peuvent saisir vos appareils pour toujours. »

Elle a été interrogée sur son contenu OnlyFans et a allégué que les agents avaient apporté des clichés impertinents d’elle légèrement vêtue alors qu’ils parcouraient son téléphone.

La bombe brune a déclaré que son visa avait été « révoqué » et qu’elle avait finalement été expulsée vers l’Australie en raison d’une anomalie sur son formulaire ESTA.

Son histoire explosive a laissé les utilisateurs des médias sociaux stupéfaits, la vidéo accumulant rapidement près de deux millions de vues en moins de 24 heures.

L’Australienne a rassuré les fans qu’elle était bien rentrée chez elle et a partagé une photo du centre-ville de Sydney depuis la fenêtre de son avion.