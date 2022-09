Mes parents aimaient leur roi comme nous aimions notre reine – mais l’amour se mérite

MES parents n’ont jamais semblé plus heureux que sur la photo d’eux debout devant les portes du palais de Buckingham sur le point de rencontrer le roi George VI.

Mon père était sur le point de recevoir une médaille du service distingué pour la dernière action qu’il a vue pendant la Seconde Guerre mondiale – un raid du Royal Naval Commando sur l’île d’Elbe fortement fortifiée et occupée par les nazis.

Mes parents n’ont jamais eu l’air plus heureux que lorsqu’ils sont allés rencontrer le roi George VI Crédit : Tony Parsons

Les Royal Naval Commandos ont perdu beaucoup d’hommes lors de ce raid.

Cela a laissé mon père avec un torse qui était une masse de tissu cicatriciel et des éclats d’obus dans les jambes qui seraient là pour toujours.

Mais est-ce que quelqu’un a jamais eu l’air plus heureux que ces deux enfants de la classe ouvrière qui vont voir le roi ?

Papa n’a que 20 ans. Ma mère a un an de moins, donc pas encore adolescente.

Et plus d’une vie après que cette photo a été prise, leur excitation est évidente.

Ils sourient d’une oreille à l’autre, débordant de fierté et d’excitation.

Et la chose étrange à propos de cette photo est que ni ma mère ni mon père ne se seraient décrits comme des monarchistes, ou des royalistes, ou des fans dévoués de la couronne.

Ma mère était une partisane passionnée du Labour, une cantine militante, toujours ravie de faire grève.

Mon père m’a traîné en train de bourrer des tracts à travers les portes des libéraux, mais seulement parce qu’il détestait sincèrement à la fois les travaillistes – sous l’emprise des grands syndicats, croyait-il, et aussi les conservateurs – esclaves des grandes entreprises, pensait-il.

Et pourtant, et pourtant. . . ils aimaient leur roi. Ils aimaient ce monarque timide, gentil et courageux qui les a menés à travers les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale lorsque, comme la reine, mes parents étaient des enfants au début et de jeunes adultes à la fin.

SURVÉCU ET PROSPÉRÉ

Ils aimaient le roi George VI parce qu’il avait mérité leur amour.

Bien qu’il devait mourir tragiquement jeune, le roi George VI était un grand roi parce qu’il partageait les peines de son peuple dans ses heures les plus sombres.

Les bombes qui sont tombées sur les maisons de mes parents dans l’East End de Londres sont également tombées sur Buckingham Palace.

Alors que son frère volage, le roi Édouard VIII, a abdiqué pour pouvoir épouser Mme Wallis Simpson, George a embrassé un rôle pour lequel il n’était pas né et, à certains égards, douloureusement inadapté, avec un bégaiement qui faisait de la prise de parole en public une agonie.

Mes parents aimaient le roi George VI et notre génération adorait aussi la reine Elizabeth II Crédit : Getty

Et pourtant, un demi-siècle après que cette photo ait été prise devant les portes du palais de Buckingham, mon père se souvenait des plaisanteries qu’il partageait avec le roi.

« Vous avez très bien réussi, Parsons », a dit le roi George VI à mon père juste avant de présenter son DSM.

Mon vieil homme indiqua les rangées de médailles sur la poitrine du roi.

“Vous n’avez pas fait si mal vous-même”, a déclaré mon père, et les deux ont ri à ce sujet.

Et quand je pense à combien mes parents aimaient le roi George VI, je comprends la grande effusion d’émotions à laquelle nous assistons aujourd’hui.

Car qui peut douter ou nier que la reine Elizabeth II a mérité notre amour ?

La monarchie a survécu – et prospéré – grâce à notre défunte reine.

La durée de son règne épatera les esprits des générations futures.

Elle nous paraît peu crédible à nous qui l’avons vécue. Et ce qui est le plus incroyable dans ce règne de 70 ans, c’est que la reine Elizabeth II est devenue plus importante pour notre peuple au fil du temps.

Elle a été reine littéralement toute ma vie.

Mais ce dont je me souviendrai le plus, c’est le rôle qu’elle a joué – au milieu des années 90 ! – dans la plus grande urgence sanitaire que le monde ait connue depuis cent ans.

Quand c’était comme si l’ancien monde que nous connaissions avait disparu pour toujours, quand nous étions isolés, seuls et effrayés, elle nous a donné de l’espoir et elle nous a fait comprendre qu’il y avait une autre guerre que nous gagnerions à la fin.

“Nos rues ne sont pas vides”, a-t-elle déclaré. “Ils sont pleins d’amour.”

Et l’amour pour Sa Majesté est ce dont nous sommes témoins aujourd’hui.

C’est un cocktail étrange et entêtant de chagrin, de gratitude et de la douce tristesse des adieux. Mais ce n’est pas compliqué.

Tout cela, parce que notre Reine était aimée.

Elle était aimée comme son père était aimé. Et ce n’était pas un amour donné dans une déférence servile et insensée.

C’était un amour qui se méritait. Et nous comprenons maintenant que notre monarchie perdure dans le monde moderne parce que la reine Elizabeth II, comme son père le roi George VI, a gagné l’amour de son peuple.

C’est pourquoi nous ne sommes pas une république. C’est pourquoi nous ne laissons pas tomber notre famille royale comme presque toutes les autres nations du monde.

C’est pourquoi une monarchie constitutionnelle héréditaire a brillamment fonctionné pour les Britanniques depuis l’abdication de 1936.

Le roi Charles III a une grande tâche à accomplir alors qu’il prend le trône à l’âge de 73 ans Crédit : Getty

L’ÉNERGIE DE LA JEUNESSE

Parce que le monarque gagne l’amour de la nation. Et maintenant, il incombe au roi Charles III de gagner l’amour de son peuple.

On peut voir qu’un roi de 73 ans fait face à des défis auxquels Elizabeth, âgée de 25 ans, n’a pas été confrontée lorsqu’elle a accédé au trône en février 1952.

Notre défunte reine est montée sur le trône avec l’énergie de la jeunesse.

Le roi Charles III monte sur le trône à un âge où il doit vouloir ralentir et parler aux roses.

La semaine dernière a clairement épuisé le King.

Il a déjà craqué deux fois sur des larbins après de malheureux incidents de stylo, de petits moments gênants que les médias sociaux capturent et amplifient.

Cette nation est heureuse de lui couper un peu de mou.

Même si je ne me souviens pas que ma défunte reine ait aboyé sur un laquais en 70 ans. Charles l’a fait deux fois en sept jours.

Mais que Dieu protège le roi !

Charles a notre sympathie. Comme c’est déchirant de pleurer sa mère.

Et comme il doit être difficile de suivre le plus grand chef d’État qui ait jamais vécu.

Notre nouveau roi a notre bonne volonté. La nation veut qu’il réussisse.

Alors bien sûr, le roi Charles III a notre respect, nos meilleurs vœux et nos prières.

Mais l’amour prend du temps.

Parce que toujours et à jamais, Votre Majesté, l’amour du peuple doit se mériter.