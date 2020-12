Tate McRae envoie 2020 avec style.

La pop star montante a débuté l’année avec la sortie de son premier EP, toutes les choses que je n’ai jamais dites, en janvier, lorsque le calendrier nous a tous promis. Et bien que l’année n’ait pas été à la hauteur de toutes nos attentes, les choses n’ont certainement pas ralenti pour Tate.

L’EP, avec son premier single « Tear yourself apart » (co-écrit par Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell!) amassant plus de 10 millions de flux, a culminé à la 16e place du classement Billboard’s US Heatseekers Albums, qui met en évidence les ventes des artistes nouveaux et en développement. Elle a suivi avec la sortie de son single le plus réussi à ce jour, « vous m’avez cassé en premier », qui a fait monter une vague de popularité de TikTok jusqu’à sa première apparition sur le Panneau d’affichage Hot 100, culminant au n ° 50.

Et maintenant, le plus jeune musicien à apparaître Forbes’30 Under 30 list cette année a publié un dernier morceau de 2020, le ukulélé « ru ok ».