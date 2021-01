Robin Thicke est soulagé.

Après une longue interruption de la musique, le chanteur de « Blurred Lines » est sur le point de faire son grand retour avec la sortie de son septième album studio le 12 février. Et il ne pourrait pas être plus excité à ce sujet.

«Je suis content de l’avoir finalement terminé», a-t-il dit à E! Nouvelles. « C’est la plus grande récompense en ce moment, c’est fait. Je suis très excité. Ça s’appelle Sur terre et au paradis, et c’est le premier album depuis six ou sept ans. J’ai vécu tellement de choses au cours de ces années avec le décès de mon père, ma maison en flammes, le divorce, mon mentor est décédé l’année dernière. Et j’ai eu trois enfants pendant cette période, retombés amoureux. Il y a donc beaucoup à écrire. Je suis très heureux de sortir cet album. «

Pour préparer le terrain pour le nouveau LP, le Chanteur masqué juge a déjà sorti un trio de morceaux – «Forever», «Beautiful» et «Take Me Higher» – avec un autre en route.

«’Lucky Star’ parle de cette présence dans notre vie, que lorsque nous sommes tous seuls mais que nous savons que nous ne sommes pas seuls», a-t-il expliqué à propos du quatrième single de l’album, prévu le 5 février. «Il y a une certaine présence qui nous guide. , qui nous alimente, qui nous ouvre la voie, vous savez? C’est notre bonne étoile. Nous avons tous quelque chose comme ça dans notre vie. «