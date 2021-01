Ma propre chanson que je ne me lasserai jamais d’interpréter:

Tout à l’unisson: « Ralentir. »

Corbyn: Nous n’avons pas encore eu la chance de faire « Slow Down » devant une vraie foule, mais d’après les quelques performances préenregistrées que nous avons faites pour la télévision et d’autres points de vente et autres, cette chanson est vraiment amusante à interpréter.

Ma propre chanson que je serai heureuse de retirer:

Daniel: Je retirerais « Perfect » parce que Jonah n’est pas sur la chanson.

Jack: Jonah n’est littéralement pas sur la chanson.

Daniel: Nous n’avons pas écrit assez de couplets et nous nous sommes dit: « Shoot, nous devons sortir l’EP demain. »

Zach: Dan, [Corbyn] n’était pas sur « Turn It Off ».

Corbyn: Je ne suis que sur le chant du groupe.

Daniel: Nous avons précipité certains de ces EP, peut-être, un peu.

La chanson de mon nouveau projet que j’ai hâte que les fans chanteront avec moi:

Jonas: Pour moi, en ce moment, c’est «Pour toi». Je pense que ça va être une telle chanson.

Corbyn: «Regardez-moi» va être drôle à faire.

Daniel: Ouais, nous allons juste frotter l’air tout le temps que nous le jouerons.

Les bons moments et les mauvais est disponible maintenant.