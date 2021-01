Morgan Wallen est prêt à prendre d’assaut 2021.

Après être devenu célèbre en tant que candidat sur La voix en 2014, l’auteur-compositeur-interprète est devenu l’un des plus grands noms de la scène country. Son premier album 2018, Si je me connais, a atteint le n ° 1 du classement Billboard Top Country Albums en 2020 après un record de 114 semaines, tout en culminant à un très respectable 13 sur le classement général. Dans le même temps, son single « 7 Summers » a battu le record d’Apple Music pour la plupart des streams du premier jour et lui a valu son premier succès dans le top 10 du Billboard Hot 100, débutant et culminant au 6e rang.

Et maintenant, il entame une nouvelle année avec son projet le plus ambitieux, le 30 pistes Dangerous: le double album.

Comme Wallen l’a expliqué dans un communiqué de novembre annonçant le LP, « L’idée du ‘double album’ a commencé comme une blague entre moi et mon manager parce que nous avions accumulé tellement de chansons au cours des deux dernières années. Puis la quarantaine a frappé, et nous avons réalisé il serait peut-être possible d’avoir suffisamment de temps pour y arriver. J’ai aussi fini par écrire pas mal de chansons supplémentaires pendant la quarantaine avec certains de mes bons copains. «